Российские дзюдоисты показали своему руководителю олимпийские перспективы

Четыре награды — две серебряные и две бронзовые — завоевала сборная России на чемпионате мира по дзюдо, завершившемся в Токио. В заключительный день турнира смешанная российская команда, в составе которой на разных стадиях выступили в общей сложности девять дзюдоистов и дзюдоисток, в матче за третье место со счетом 4:1 убедительно переборола соперников из Азербайджана. Золото досталось команде Японии, в главном финале взявшей верх со счетом 4:2 над французами. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова с подробностями из Токио.

Надежду на победу на чемпионате мира после не слишком удачных выступлений в личных соревнованиях (серебро в них завоевали Наталья Кузютина (до 52 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг), а бронзу — Денис Ярцев (до 73 кг) российские тренеры и спортсмены связывали с турниром смешанных сборных. Он по традиции завершал программу турнира. Но рухнула и она. Без особого напряжения одолев соперников из команды, составленной из спортсмена со статусом беженца, а затем и крепкую монгольскую сборную, россияне в полуфинале споткнулись на французах. Бронзу им предстояло оспаривать с дзюдоистами из Азербайджана. Поединки еще не начались, но тревожнее, чем за других, было за стройную красавицу Ксению Чибисову (свыше 78 кг), чьей визави в случае, если бы до их поединка дошла очередь, оказалась бы соперница из Азербайджана украинского происхождения Ирина Киндзерская. Ее габариты настолько внушительные, что за ней россиянки и видно бы не было. Однако необходимости в его проведении не появилось.

Российская команда по дзюдо Фото: Issei Kato, Reuters

После неудачного начала противостояния (Инал Тасоев проиграл своему земляку-осетину Зелиму Коцоеву, выступающему за Азербайджан, в категории свыше 90 кг) ситуация начала стремительно исправляться. Дарья Межецкая одолела Ичинхорло Мунхцедев (до 57 кг), Лечи Едиев — Ниджата Шихализаде (до 73 кг), Алена Прокопенко — Гунель Хасанли (до 70 кг), а Хусейн Халмурзаев — Мамедали Мехжиева (до 90 кг). При счете 4:1 в пользу сборной России победа была обеспечена. «Мы очень серьезно готовились и стремились попасть в главный финал,— сказала Ксения Чибисова, уже стоявшая на пьедесталах мировых чемпионатов в составе своей команды.— Но я рада снова войти в тройку сильнейших и подтвердить прошлогодний результат. Это означает: обороты мы не сбавили».

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба в беседе с журналистами подчеркнул, что, хотя не все ее первые номера боролись в командном турнире, все же команда в финал пройти могла.

Но в полуфинале с французами при счете 3:3 выпал жребий бороться повторно представительницам женской категории до 70 кг. А в ней на том этапе за россиян выступала дебютантка чемпионата — талантливая, но пока еще малоопытная Мадина Таймазова. В неравном бою она сошлась с чемпионкой мира Мари-Эвой Ге, однако сдалась только тогда, когда уже весьма изрядно потрепала свою титулованную соперницу. Заметим, что француженки последние пятнадцать лет входят в число лидеров мирового рейтинга, а из Токио увезут аж три золотые медали из семи.

Конечно, журналистов волновал вопрос о том, представителей каких категорий Гамба видит на пьедестале Олимпиады в Токио в 2020 году в первую очередь и сможет ли претендовать на победу в смешанном турнире российская команда? Знаменитый специалист, который обеспечил России три золота Игр 2012 года в Лондоне и два — в 2016 году в Рио-де-Жанейро, по поводу перспектив будущих олимпийцев сказал так:

«Японцы идут к этой цели последние сто лет, россияне гораздо меньше. Но у нашей команды есть прогресс и есть потенциал».





В числе же соискателей индивидуальных медалей грядущих Игр итальянец педантично перечислил имена едва ли не всех участников нынешнего чемпионата мира и объяснил, какие у него есть основания так думать.

На прошлогоднем чемпионате мира в Баку российские дзюдоисты также получили четыре награды — серебро и три бронзы. В Токио, по расчетам Эцио Гамбы, медалей должно было быть больше — пять-семь, причем парочка из них — золотые. Тем не менее специалист уверен, во-первых, в том, что россияне будут представлены на Играх во всех мужских и женских весах, а во-вторых, что по итогам олимпийского отбора они попадут в лидирующие восьмерки мирового рейтинга по категориям и это станет залогом благоприятной олимпийской жеребьевки.