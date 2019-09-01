В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны начались на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь, сообщает «РИА Новости». Эти два места 1 сентября 1939 года первыми подверглись нападению гитлеровских войск.

В Велюнь приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его сопровождает президент Польши Анджей Дуда. Главы государств произнесут здесь речи.

Участники памятных мероприятий примут участие в заложении первого камня в фундамент музея Вестерплатте. Основные памятные мероприятия пройдут в Варшаве.

Об участии в них предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе около 20 глав государств и правительств. Некоторые из них, впрочем, в итоге отказались приехать на встречу. Особо пристальное внимание СМИ вызвало то, что в Варшаве не будет, причем по разным причинам, президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».