В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны начались на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь, сообщает «РИА Новости». Эти два места 1 сентября 1939 года первыми подверглись нападению гитлеровских войск.
В Велюнь приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его сопровождает президент Польши Анджей Дуда. Главы государств произнесут здесь речи.
Участники памятных мероприятий примут участие в заложении первого камня в фундамент музея Вестерплатте. Основные памятные мероприятия пройдут в Варшаве.
Об участии в них предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе около 20 глав государств и правительств. Некоторые из них, впрочем, в итоге отказались приехать на встречу. Особо пристальное внимание СМИ вызвало то, что в Варшаве не будет, причем по разным причинам, президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».
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