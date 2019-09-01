СМИ сообщили о возможной смене премьер-министра Грузии

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария может стать новым премьер-министром, сменив Мамуку Бахтадзе, сообщили грузинское инормагентство InterPressNews и телеканал TV-Pirveli со ссылкой на источники.

По информации агентства, освободившийся пост главы МВД займет секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, который несколько лет назад уже работал на этой должности. Источники телеканала не исключают, что о назначении господина Гахарии главой правительства сообщат сразу после окончания встречи в центральном офисе правящей партии, которая назначена на 1 сентября.

Напомним, двумя месяцами ранее одним из требований участников митингов, прошедших в центре Тбилиси, была отставка Георгия Гахарии с поста министра. Митингующие обвинили его в чрезмерном применении силы сотрудниками правопорядка во время акций протеста. Поводом к акциям стал приезд думской делегации из России в парламент Грузии.

Подробнее о прошедших протестах читайте в материале “Ъ” «Тбилиси четвертовали митингами».