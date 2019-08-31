Путин поздравил с днем рождения арестованного экс-президента Армении Кочаряна

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну. С июня тот находится под стражей в рамках дела о свержении конституционного строя.
В своем поздравлении господин Путин назвал экс-президента «настоящим другом России, много сделавшим для укрепления союзнических отношений между государствами». Президент РФ пожелал господину Кочаряну «крепкого здоровья, душевных сил и стойкости».
«Примите искренние поздравления по случаю 65-летия. Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом, внесли значительный вклад в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье»,— говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Выпущенный на свободу 18 мая после поручительства двух президентов Нагорного Карабаха, Роберт Кочарян 25 июня был вновь взят под стражу.
Подробности — в публикации “Ъ” «В Армении участились аресты Роберта Кочаряна».
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