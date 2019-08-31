Стали известны регионы с самими высокими и самыми низкими зарплатами учителей

В преддверии Дня знаний “Ъ” провел собственное исследование и выяснил, сколько в среднем получают учителя во всех регионах России. Самые большие средние зарплаты оказались в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве. Самые низкие — в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Напомним, в 2012 году Владимир Путин поручил довести зарплаты учителей до средних по региону. К настоящему времени семь регионов не смогли достичь этого результата. Наихудшее отношение зарплат учителей к средней по региону в Костромской области, Якутии и Красноярском крае. При этом в Якутии зарплаты учителей в рублевом выражении достаточно высоки (республика на 13-м месте по этому показателю)

Лучше всего поручение президента выполнили Тюменская область, Краснодарский и Приморский края. В них разрыв составил практически 40% в пользу работников образования.

Москва также входит в топ-10 и занимает 7-ю строчку (выше в среднем на 27%). Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин на городском педагогическом совете сообщил, что по итогам первого полугодия 2019 года средняя заработная плата учителей московских школ составила 114 тыс. руб.— на 61% больше средней по региону.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте “Ъ” «Учителя не держат планку».