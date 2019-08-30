Власти Владимирской области уговорили медсестер отозвать заявления об увольнении

Семь из двенадцати медсестер Александровской районной больницы (Владимирская область), написавших заявления об увольнении в связи с сокращением стимулирующих выплат, согласились продолжить работу после встречи с директором департамента здравоохранения региона Алексеем Мозалевым. Об этом “Ъ” сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

Сотрудницы неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения решили уволиться после общебольничного собрания, прошедшего 26 августа. Администрация больницы уведомила медсестер о сокращении стимулирующей части зарплаты на 50%. В результате заработок сотрудниц отделения снизился на сумму от 400 до 2000 руб. Вечером 30 августа Александровскую районную больницу посетил господин Мозалев.

«Достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице», — рассказала госпожа Петрова. Кроме того, по инициативе чиновника создана выездная рабочая комиссия департамента здравоохранения, которая будет рассматривать вопросы зарплаты, нормирования интенсивности труда и меры соцподдержки медиков.

В отделении неврологии Александровской районной больницы работают шесть врачей, 21 сотрудник среднего медперсонала, девять сотрудников младшего медперсонала, соцработник и логопед. Отделение рассчитано на 30 коек, в том числе шесть коек интенсивной терапии. Сюда доставляются пациенты из Александровского, Киржачского и Кольчугинского районов Владимирской области.

Александр Тихонов, Ярославль