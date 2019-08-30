Нияз Ильясов движется по восходящей

Выступающий в весовой категории до 100 кг российский дзюдоист Нияз Ильясов второй год подряд становится призером чемпионатов мира. На предыдущем чемпионате в Баку 24-летний уроженец Батайска поднялся на третью ступень пьедестала почета, а в пятницу в Токио сделал шаг вперед, завоевав серебро. В финале его одолел 26-летний португалец Жоржи Фонсека, для которого нынешний титул — главный в его малопримечательной до сегодняшнего дня спортивной карьере. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова — с подробностями из Токио.

Полуфинальный поединок, в котором встречались Нияз Ильясов и чемпион мира из Южной Кореи Гу Хам Чо, длился в два с половиной раза дольше обычного — почти 10 минут (4 минуты основного и почти 6 минут дополнительного времени), поэтому вымотал обоих. Но российский дзюдоист, можно сказать, своего соперника перетерпел, притянув удачу на свою сторону.

В Баку эти двое также боролись в полуфинале, и равная в принципе ситуация разрешилась тогда в пользу корейца, набравшего по ходу поединка меньше, чем наш спортсмен, замечаний (шидо). В Японии россиянин, вне всякого сомнения, выглядел намного более настойчивым, чем его оппонент. Впрочем, несмотря на явно лучшую функциональную готовность, технических недочетов Нияз Ильясов все-таки не избежал. Так, время от времени он пропускал броски корейца через спину с колен, однако все-таки их ожидал, что позволяло ему раз за разом увертываться. Но, грамотно обороняясь, Ильясов и сам старался навязать Гу Хам Чо борьбу за захват, тем самым не давая ему проводить свои коронные броски слишком уж часто.

«Я так выложился в схватке за выход в главный финал, что просто не успел к нему восстановиться, поэтому сил для победы не хватило»,— объяснил Нияз Ильясов свое поражение в титульном поединке от прежде неизвестного широкой публике португальца Жоржи Фонсеки.

Но если бы и в начале той схватки россиянин боролся так, как в ее завершающей стадии, то его мечта стать чемпионом мира могла бы осуществиться уже в Токио. А всего-то нужно было забирать захват сверху, больше работать ногами, но при этом на соперника не давить. Но получалось так, что, когда Ильясов шел на португальца, тот пытался бросить его через спину с колен, и все задумки россиянина, таким образом, разваливались.

Ближе к окончанию встречи россиянин стал действовать активнее и даже вынудил португальца совершить ошибки, за что тот получил два замечания. Но коренным образом повлиять на исход встречи времени у него уже не оставалось. Теперь перед Ниязом Ильясовым стоит очередная цель — вернуться в Токио через год и выиграть медаль Олимпиады. «Я мечтал стать в Японии чемпионом мира. Но из-за убийственной усталости в полуфинальной схватке шанс дожать тоже уставшего португальца в финале упустил. Теперь мечтаю о медали олимпийской»,— сказал дзюдоист.

За два дня до окончания чемпионата мира россияне завоевали в Японии три награды — две серебряные и одну бронзовую — и идут девятыми в командном зачете.