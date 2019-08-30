Бывший глава администрации Дагестана, превысивший полномочия, получил штраф 300 тыс. руб.

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева к штрафу 300 тыс. руб. Обвиненный в превышении должностных полномочий чиновник еще до суда возместил нанесенный бюджету республики ущерб, который следствие оценило в 360 тыс. руб.

Господин Эфендиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд установил, что в 2016–2017 годах, занимая должность руководителя администрации и достоверно зная об отсутствии законных оснований, он подписал распоряжение о принятии на обслуживание не закрепленного за государственным казенным учреждением «Автохозяйство» (правительственный гараж) автомобиля иностранной марки.

В результате незаконных действий, пришло к выводу следствие, бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 360 тыс. руб.

Осужденный вину признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и полностью возместил причиненный преступлением ущерб. Поэтому суд счел справедливым наказание для подсудимого в виде штрафа 300 тыс. руб.

Напомним, по аналогичному поводу в начале июля прошлого года был задержан первый заместитель премьера Дагестана Рамазан Алиев, а также и. о. руководителя правительственного гаража Асхабали Абдулатипов — племянник главы республики Рамазана Абдулатипова.

Рассмотрение дела в отношении Асхабали Абдулатипова началось в Советском райсуде Махачкалы сегодня. Суд заслушал обвинительное заключение и продлил подсудимому срок домашнего ареста. Приговор по делу ожидается 19 сентября.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Дагестанского чиновника подключили к ремонту автотранспорта».

Юлия Рыбина, Махачкала