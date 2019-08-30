На участке КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры изменят схему движения

В связи с реконструкцией северного участка Кольцевой автодороги в Петербурге в ближайшие выходные изменится схема движения по КАД между транспортными развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 31 августа на этом участке КАД будет открыто движение по внешнему кольцу, а с 2 сентября движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за работ по подключению международного автовокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» к Кольцевой автодороге на срок до 15 июня 2020 года полностью перекрыты две полосы движения по внешнему и внутреннему кольцам КАД на развязке с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса (Мурино).