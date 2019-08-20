На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют еще одну полосу

В связи с проведением работ по подключению международного автовокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» к Кольцевой автодороге на срок до 15 июня 2020 года перекрывается одна полоса движения по внешнему кольцу КАД на развязке с авто Санкт-Петербург — Матокса (Мурино). Ограничения начнут действовать с 21 августа, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом в дорожном ведомстве напоминают, что до 15 июня следующего года на этом же участке КАД уже перекрыты полоса безопасности и первая полоса движения на внутреннем кольце.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Главгосэкспертиза согласовала проект третьего этапа реконструкции северного участка КАД.