Курчатовский институт в Гатчине объявил конкурс на проектирование оборудования за 488 млн рублей

Расположенный в Гатчине ФГБУ «Петербургский ядерной физики им. Б.П. Константинова» (входит в НИЦ «Курчатовский институт») объявил конкурс на разработку проектной документации по созданию приборной базы реакторного комплекса «ПИК». Начальная (максимальная) цена контракта по данному тендеру составляет 488,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 12 сентября 2019 года. Его итоги планируется подвести 16 сентября. Сам проект, согласно техзаданию, должен быть выполнен до 20 декабря текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Курчатовский институт в Гатчине объявил конкурс на закупку нестандартизированного оборудования для лаборатории нейтронных исследований почти за 1 млрд руб.