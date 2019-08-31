Какие попутчики в поезде раздражают японцев

Туристы, приезжающие в Японию, отмечают, что поезда в этой стране очень чистые, ходят строго по расписанию, а их пассажиры чрезвычайно вежливы. Однако высокие стандарты поведения в общественном транспорте означают, что многое в этой стране считается неприемлемым. Японский туристический провайдер Air Trip провел опрос, в котором выяснил, что больше всего раздражает японцев в поездах. Для этого было опрошено 930 человек.

Чтение газет (10,9% ответов) и использование смартфона (36,3%) в переполненном поезде может вызвать агрессию у некоторых пассажиров. Развернутая газета, в частности, может трактоваться как вторжение в личное пространство. Традиционно для Японии не характерен культ тяжелых и навязчивых ароматов, поэтому жители страны не любят чувствовать запах чужих духов в закрытых пространствах (27,6%).

Что интересно, распитие алкогольных напитков (20%) и сам факт наличия нетрезвых пассажиров (31,7%) в вагоне тоже не приветствуются, однако являются не самыми раздражающими факторами. Многих, к примеру, больше нервирует, когда попутчица наносит макияж (40,5%), опасаясь, что косметика попадет на них. Так как поезда в Японии ходят строго по расписанию, то 32,2% респондентов назвали дурным тоном запрыгивать в вагон на ходу. А давка у входа раздражает почти половину опрошенных (42,4%).

Японцев нервирует, когда попутчики не снимают с плеч рюкзаки (54,1%). Также они не хотят слышать подробности чужих телефонных разговоров в транспорте (56,3%). Приемлемым считается сказать: «Извини, я еду в поезде». Но даже непосредственно с соседями по вагону стоит общаться на пониженных тонах, иначе это будет раздражать 58,5% японцев. Подавляющему же большинству респондентов из Японии (72,8%) не нравится, когда попутчики занимают больше места, чем положено,— из-за своей чрезмерной полноты или широко раздвигая ноги.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».