Какие попутчики раздражают японцев и что едят на завтрак американцы

Лучше пьяный, чем толстый

Туристы, приезжающие в Японию, отмечают, что поезда в этой стране очень чистые, ходят строго по расписанию, а их пассажиры чрезвычайно вежливы. Однако высокие стандарты поведения в общественном транспорте означают, что многое в этой стране считается неприемлемым. Японский туристический провайдер Air Trip в ходе опроса выяснил, что большинству респондентов (72,8%) не нравится, когда попутчики занимают больше места, чем положено,— из-за своей чрезмерной полноты или широко раздвигая ноги. Что еще раздражает японцев в поездах — в материале “Ъ”.

Не яйцом, так авокадо

Только 55% американцев регулярно завтракают, говорится в свежем опросе компании OnePoll. При этом 78% считают, что за последние годы завтраки существенно изменились. В частности, 64% опрошенных отметили, что выбор блюд становится все шире, а 48% — что завтраки больше стали ассоциироваться со здоровым питанием. Что предпочитают есть американцы на завтрак — в материале “Ъ”.

Классика стареет?

Время летит быстро. Судить об этом можно и по тем фильмам, которые, казалось бы, только вчера появились на большом экране. 29% британцев считают фильм «Аватар», вышедший в прокат в 2009 году, уже старым. Однако 35% все же считают его достаточно современным. Такие выводы сделала компания YouGov по итогам проведенного опроса. Какие фильмы британцы считают устаревшими — в материале “Ъ”.

Окурки на отдыхе

По данным исследования European Environment Agency (Европейское агентство по окружающей среде), сигаретные окурки составляют 40% от всего мусора на европейских пляжах. Такой вывод был сделан в результате сбора отходов в период с 2013 по 2019 год. Чем еще засоряют прибрежные зоны отдыха европейцы — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Марина Колоколова, Артём Косенок