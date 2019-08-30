Smart покажет во Франкфурте обновленные модели

Компания Smart представит на автосалоне во Франкфурте обновленные модели ForTwo и ForFour.

Судя по дизайнерским скетчам, машины получат новые бампера, иной капот, другие противотуманные фары и измененную решетку радиатора. Рестайлинг продиктован переводом всей модельной линейки Smart исключительно на электромоторы.

Напомним, с 2017 года в США продаются только электромобили Smart, а с 2020 года и на рынке Европы версии малолитражек исключительно с электрическими моторами. В мае 2019 года была показана прощальная спецверсия Smart с бензиновыми двигателями.