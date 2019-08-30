Setl Group увеличила чистую прибыль более чем вдвое за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль холдинга Setl Group по консолидированной отчетности МСФО составила 3,3 млрд рублей против 1,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза, сообщили в пресс-службе Setl Group.

Консолидированная выручка компании за указанный период времени увеличилась до 34,9 млрд руб. — на 27,7% больше, чем за шесть месяцев 2018 года. Валовая рентабельность, рассчитанная как отношение валовой прибыли к выручке, составила в январе-июне текущего года 28,9% против 22,5% по итогам отчетности год назад. Уровень долговой нагрузки холдинга уменьшился с 13,9 млрд до 9,1 млрд руб. (-34,5%), в результате чего показатель «Долг/EBITDA» на конец периода снизился до 0,8x. Чистый долг Setl Group составил 5,8 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Setl Group могут включить в список системообразующих застройщиков. В настоящий момент под критерии, разработанные Минстроем, подпадают лишь две компании в России — Группа ЛСР и «Пик».