В Новосибирске построят хоккейную школу Вячеслава Фетисова

Компания «Сибирьспортсити» планирует построить спортивный комплекс «Высшая лига» в Новосибирске стоимостью 700 млн руб. к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. На базе комплекса разместится школа хоккейного мастерства известного спортсмена Вячеслава Фетисова. Об этом сообщили в мэрии, поддержавшей проект строительства.

Спортивно-оздоровительный комплекс разместится на заброшенной территории в Заельцовском районе, ранее принадлежавшей Министерству обороны России. На территории объекта планируется построить ледовую арену площадью 1,5 тыс. кв. м, фитнес-центр с бассейном и гостиницу с рестораном. Также в составе комплекса будут футбольное поле площадью 6 тыс. кв. м и зоны для баскетбола, волейбола, бадминтона и воркаута. По предварительным оценкам, ежедневно комплекс будут посещать около 1 тыс. новосибирцев, а заниматься на льду смогут 350 человек в сутки. Частный инвестор собирается приступить к строительству в 2020 году, а завершить его в 2022 году.

Напомним, к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске также планируется построить новую ледовую арену, которая после соревнований станет домашней ареной хоккейной клуба «Сибирь». Как писал “Ъ”, общий объем инвестиций в строительство ледовой арены, рассчитанной на 10,5 тыс. зрителей, составит около 6,7 млрд руб.

Подробнее о строительстве новой ледовой арены — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз