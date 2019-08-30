«Орион-Плюс» выиграл конкурс на ремонт дорог на севере города за 850 млн рублей

Победителем очередного конкурса на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга в рамках реализации адресной программы ремонта дорог на 2019 год стала компания ООО «Орион-Плюс».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет отремонтировать дороги в северных районах Петербурга. Контракт с ним будет заключен на сумму 850,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дороги в южных районах Петербурга за 962 млн руб. отремонтирует ЗАО «АБЗ-Дорстрой», которое стало единственным участником данного тендера.