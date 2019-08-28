«АБЗ-Дорстрой» отправился на юг

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» стало единственным участником конкурса на ремонт дорог в южных районах города за 962 млн рублей. Это один из самых крупных лотов, разыгрываемых городской администрацией. Основные конкурсы Смольный уже провел в апреле 2019 года — победителями стали АО «ПО "Возрождение"», ООО «СК "Орион плюс"», АО «ВАД» и «АБЗ-Дорстрой» (выиграл лот на ремонт дорог на юго-востоке города). Итоги еще одного конкурса — за 855 млн рублей, на ремонт дорог на севере — могут быть подведены на этой неделе.

Подрядчику предстоит до 15 ноября 2020 года отремонтировать дороги в Кировском, Красносельском, Московском, Невском и Фрунзенском районах города, следует из данных портала госзакупок. Согласно адресной программе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), протяженность ремонтируемых дорог в этом лоте составляет 22,7 км. Работы проведут на проспекте Народного Ополчения от проспекта Маршала Жукова до Краснопутиловской улицы и улицы Летчика Пилютова, на набережной Обводного канала от Московского до Царскосельского железнодорожного моста, на Шлиссельбургском проспекте, на Малой Балканской улице от Димитрова до Карпатской, на Днепропетровской улице от Обводного канала до Расстанной и на Касимовской улице от Камчатской до Грузинской. Основное финансирование заложено на 2020 год.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), «АБЗ-Дорстрой» на 86,67% принадлежит ЗАО «Строительные технологии» и еще на 13,33% — ЗАО «Балтийский проект». Бенефициаром компании является бизнесмен Дмитрий Носанов. Компания является одним из крупнейших игроков на дорожном рынке Петербурга. Портфель заказов в 2018 году составил 5 млрд рублей, большую часть из них обеспечили ДТС и ГКУ «Ленавтодор».

На ремонт дорог в северных районах города выделили 854,8 млн рублей. В адресную программу лота входят участки проспекта Энгельса, улицы Оптиков, проспекта Непокоренных, Северного проспекта, а также Северная площадь. На этот лот подали заявки две компании (их названия на данном этапе конкурса не раскрываются), обе прошли отбор комиссии и снизили стоимость до 850,5 млн рублей. Итоговый протокол конкурса на момент сдачи номера не размещен.

В апреле КРТИ выбрал подрядчиков на проведение работ по ремонту дорог в Петербурге. Общая стоимость контрактов составила 3,7 млрд рублей. Как и в прошлые годы, лоты были сформированы по территориальному принципу и включили в себя ремонт дорог сразу в нескольких районах города. По итогам тендеров, дорожные работы в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Красносельском районах за 963,4 млн рублей достались АО «ПО "Возрождение"». Подрядчиком по Калининскому и Красногвардейскому районам со стоимостью контракта 970,6 млн рублей стала компания ООО «СК "Орион плюс"». Контракт на ремонт дорог на северо-западе Петербурга ценой 810,6 млн рублей получило АО «ВАД», а на юго-востоке (Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный районы) за 995,2 млн рублей — ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Победителями других лотов стали АО «Трест» и ООО «СевЗапДор». Эти же компании становились участниками конкурсов в предыдущие годы. Стабильный рынок позволяет Смольному перейти на заключение трехлетних контрактов, говорили ранее в КРТИ.

Общая стоимость ремонтных работ на дорогах в 2019 году составляет 5 млрд рублей. Такую сумму Смольный выделяет третий год подряд, хотя расходы на ремонт дорог требуют в 2,2 раза больше средств. В 2020 году на эти цели заложено 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что Смольный может выделить дополнительно 2,4 млрд рублей, чтобы отремонтировать еще 13 дорожных объектов в 2019 году. Чтобы доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигла 85%, на ремонт необходимо выделять около 12 млрд рублей в год, отмечают в КРТИ. Сейчас в нормативном состоянии находится 63,1% дорог. При запрашиваемом финансировании показатель нормативности дорог в Петербурге будет достигнут на четыре года ранее, чем прописано в федеральном указе, то есть к 2020 году, прогнозируют в комитете. В среднем ежегодный износ дорожного покрытия в Петербурге составляет около 4%, отмечают специалисты.

Яна Войцеховская