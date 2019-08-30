Комитет по строительству запросил из бюджета 9,7 млрд рублей на школы и детсады в 2020 году

Комитет по строительству Санкт-Петербурга запросил в ходе «нулевых» слушаний проекта городского бюджета дополнительно 9,7 млрд рублей в 2020 году. Данные средства планируется потратить на возведение 35 новых объектов, включая детские сады и школы. В настоящий момент в расходной части бюджета на следующий год на эти цели запланировано 21,4 млрд руб., сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что к 2024 году в Петербурге намерены ввести в эксплуатацию 84 школы, 169 детсадов и 54 медучреждения.

Ранее “Ъ-СПб” писал о выделении городу на строительство соцобъектов более 10 млрд руб. из федерального бюджета.