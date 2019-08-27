В Петербурге к 2024 году откроют более 300 социальных объектов

К 2024 году в Петербурге введут в эксплуатацию 84 школы, 169 детсадов и 54 медучреждения. Об этом на открытии серии рабочих совещаний, посвященных обсуждению законопроекта о городском бюджете на 2020 год, заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

По его словам, в современном городе просто недопустима ситуация, когда «повсеместно строятся огромные жилые массивы, не обеспеченные даже минимальной социальной инфраструктурой». При этом господин Макаров отметил, что постоянно получает от жителей «десятки тысяч криков о помощи» в виде «sms со всех концов города», в которых петербуржцы просят решить проблемы нехватки объектов социальной инфраструктуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге намерены создать единую схему размещения социальных объектов — детсадов, школ и поликлиник. В настоящий момент городские власти определяют ресурс, на котором для жителей будет доступна данная информация с привязкой к адресам.