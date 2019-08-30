Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета

Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета. В банке рассчитывают, что разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха.

Прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.

В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, по данным “Ъ”, среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.

Как сейчас выясняется, получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.

В ходе судебных процедур за границей юристам БМ-банка стало известно, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а кроме того, сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. В рамках следственных действий, проведенных уже швейцарской прокуратурой, информация подтвердилась: были получены данные о счетах Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.

Интересно, что по швейцарскому законодательству арест счетов в рамках расследования дел, возбужденных по ст. 163–165 УК Швейцарии, инициирует потерпевшая сторона, а не само следствие. В связи с этим 19 августа представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета в указанных финансовых структурах. Через два дня суд удовлетворил требование потерпевшего, не раскрыв при этом информацию о том, сколько денег Тельман Исмаилов разместил в этих банках. По данным “Ъ”, это будет сделано, скорее всего, в сентябре. При этом прокуратура, как и заявитель, полагает, что господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.

Представители экс-владельца Черкизовского рынка и он сам вчера не были доступны для комментариев. «Мы удовлетворены решением женевского суда. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства»,— отметили в пресс-службе ВТБ.

Отметим, что в рамках разбирательства, которое ведется параллельно расследованию в Швейцарии, Тельман Исмаилов уже утратил контроль над многими из своих активов. В Москве у него, например, была арестована элитная недвижимость, оцениваемая в десятки миллионов рублей, а в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на его сына Алекпера Исмаилова.

Николай Сергеев