Третьего не дано

Глава Сочи Анатолий Пахомов не подал документы на конкурс по избранию нового мэра курортной столицы, чтобы «дать возможность порулить и другим». Прием документов закончился 29 августа, а 10 сентября депутаты городского собрания закрытым голосованием выберут нового градоначальника. Господина Пахомова, пришедшего в Сочи с должности мэра Анапы в 2009 году, избиратели подавляющим большинством голосов дважды избирали мэром на прямых выборах. За последние два года в мэрии Сочи были арестованы и осуждены пять вице-мэров и еще не менее десятка чиновников различных рангов. Это, по мнению экспертов, и пошатнуло карьеру Анатолия Пахомова.



Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что не намерен участвовать в конкурсе по выбору мэра курортной столицы, который пройдет 10 сентября текущего года в связи с окончанием полномочий действующего градоначальника. Об этом он рассказал журналистам 29 августа после церемонии открытия новых имен на Аллее звезд фестиваля «Новая волна». «Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим»,— сказал господин Пахомов. Данное решение, по его словам, принято им уже давно.

29 августа закончился прием документов от кандидатов на участие в конкурсе по выбору главы города Сочи. Заявки начали принимать 30 июля. До 10 сентября конкурсная комиссия проверит их на соответствие требованиям, после чего депутаты горсобрания закрытым голосованием выберут нового главу города. В настоящее время конкурсная комиссия получила заявки от 15 кандидатов, о ком именно идет речь, пока неизвестно. Возглавить город, по версии источников “Ъ”, может вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский или новый вице-мэр города по правовым вопросам Григорий Артамонов.

Согласно опубликованной конкурсной документации, мэром Сочи может стать любой гражданин с высшим образованием, не ограниченный в избирательных правах, имеющий не менее пяти лет стажа на руководящих должностях муниципальной или государственной гражданской службы, знающий законы и обладающий навыками оперативного принятия и реализации управленческих решений.

Анатолию Пахомову 58 лет. Исполняющим обязанности главы Сочи он был назначен распоряжением прежнего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева 20 января 2009 года, а 26 апреля победил в выборах главы с 76,86% голосов избирателей. Тогда он оставил далеко позади своего основного соперника Бориса Немцова, набравшего только 13% голосов. В 2014 году господина Пахомова вновь избрали прямым голосованием с 75,37% голосов. Тогда его основным соперником стал представитель КПРФ Игорь Васильев (16,7%).

Второй срок Анатолия Пахомова на посту главы Сочи ознаменовался большим количеством арестов в мэрии курорта. Были задержаны по различным обвинениям (от превышения полномочий и халатности до мошенничества и получения взятки): первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, вице-мэр Иван Бомбергер, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский, первый замглавы Сергей Юрин, замдиректора департамента экономики и стратегического развития Александр Иванов, замдиректора департамента городского хозяйства Виталий Петренко, директор департамента имущественных отношений Владимир Пермяков, вице-мэр курорта Юрий Паламарчук, а также ряд бывших сотрудников сочинской мэрии.

Директор Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев считает, что уход Анатолия Пахомова с должности главы Сочи вполне логичен, поскольку у него практически нет команды и фактически без избрания нового мэра взяться ей неоткуда. «Ситуацию нужно менять, и делать это нужно как можно скорее. Текущая властная конфигурация в Сочи держится уже около 10 лет. Город нуждается в масштабной “кадровой перезагрузке” и, в первую очередь, — в новом мэре. Муниципалитету требуется встряска, которая позволит перенастроить систему управления городом»,— считает политолог.

Дмитрий Михеенко, Краснодар