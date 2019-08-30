Игра в «Ассоциацию»

Депутаты заксобрания Нижегородской области одобрили выделение 200 млн руб. льготных бюджетных займов для 14 сельхозпредприятий, пострадавших от краха АО «Коммерческий банк "Ассоциация"». В нем обслуживались многие сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), и после отзыва лицензии у банка они оказались без денег, а также не смогли воспользоваться перечисленной субсидией минсельхоза. В заксобрании решили создать рабочую группу, чтобы оценить ущерб, нанесенный региональной экономике, и мониторить ситуацию с банкротством «Ассоциации». Однако каким образом региональный банк стал жертвой мошенников и почему ЦБ РФ и аудиторы банка так долго не видели схему по выводу средств, никто в заксобрании понять не может.



На заседании регионального заксобрания депутаты подняли вопрос о клиентах нижегородского банка «Ассоциация», имевшего разветвленную филиальную сеть в районах области. 29 июля у банка отозвана лицензия, после того как была вскрыта схема с мошенничеством на 3,8 ­млрд руб. По предварительной информации, эти средства нижегородский банк держал на корсчете в VTB Europe, однако казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. В результате нижегородский банк не смог по требованию ЦБ доначислить резервы на эту сумму и был лишен лицензии.

Банк «Ассоциация» имел множество клиентов в районах области, и после отзыва лицензии их средства зависли на расчетных счетах. Кроме серьезных проблем с оборотными средствами ряд СПК не успел воспользоваться средствами госсубсидии, перечисленной минсельхозом на их расчетные счета в «Ассоциации» незадолго до отзыва лицензии. По словам чиновников, на счета фермеров в этом банке бюджет перечислил в общей сложности 60 млн руб., но получатели субсидии успели воспользоваться лишь 10 млн из этих средств. Вкупе у многих СПК из числа клиентов банка возникли реальные перспективы срыва уборки урожая и банкротства. Чтобы не допустить такой сценарий, областное заксобрание одобрило выделение 200 млн руб. на опосредованную господдержку. Бюджетные средства решено внести в региональный Фонд поддержки АПК, который будет раздавать краткосрочные льготные кредиты сельхозпроизводителям (сейчас средняя ставка фонда 2,8% годовых, но попечительский совет фонда может ее еще снизить).

За дешевыми займами уже обратились 14 предприятий, в том числе Сергачский элеватор. Докапитализация фонда АПК напрямую не связана с крахом «Ассоциации», утверждает губернатор Глеб Никитин. «На самом деле мы внесли средства, чтобы фонд работал в старом формате: выдавал льготные займы, и не только в связи с проблемами в банке. Но прокредитовать пострадавшие предприятия, оказавшиеся в ситуации кассового разрыва, — это абсолютно правильный подход», — сообщил глава региона. По его словам, областное правительство мониторит состояние предприятий — клиентов «Ассоциации» и в случае «критической необходимости» готово помогать. По информации “Ъ-Приволжья”, на заседании фракции «Единой России» были жаркие споры по этому поводу. В том числе и задавались риторические вопросы властям, почему они готовы помогать только предприятиям АПК, а не малому и среднему бизнесу, лишившемуся денег в «Ассоциации».

В свою очередь депутат от фракции КПРФ Владимир Буланов подготовил проект обращения заксобрания к руководителям Центробанка, Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры «о защите прав и законных интересов» граждан и юрлиц-клиентов, предложив проверить совет директоров и правление банка «на умышленные действия», приведшие к отзыву лицензии. Как пояснил депутат Буланов, он не верит, что из банка почти 4 млрд руб. вывел один казначей, а поскольку в районах области пострадали много нижегородцев, нижегородский парламент просто обязан выразить свое отношение. «Миллиарды рублей зависли. Теперь клиенты и бизнес в больших потерях, а руководство банка может скрыться в странах НАТО», — заявил депутат. Однако коллеги с товарищем Булановым категорически не согласились, отклонив его инициативу. По словам единороссов, незачем просить банковский надзор и силовиков надлежаще исполнять свои должностные обязанности. Вместо коллективного обращения депутаты решили создать свою рабочую группу по изучению обстоятельств, связанных с «Ассоциацией» и ее обязательствами. Фракция КПРФ решила записаться в эту группу практически в полном составе.

В нижегородском банке с отозванной лицензией до рассмотрения судебного иска ЦБ РФ о банкротстве работает временная администрация, назначенная регулятором. При этом в кулуарах заксобрания депутаты отмечают, что до сих пор никто не может понять, каким именно образом были совершены хищения, были ли вообще на корсчетах «Ассоциации» в европейском филиале ВТБ «живые деньги» или это была некая схема оборотом финансов только на бумаге. По неподтвержденной информации, казначей банка, взявший всю вину на себя, якобы объяснил случившееся тем, что создавал в электронной системе платежей фиктивные проводки и рисовал отчетность, по собственной инициативе желая улучшить финансовые показатели банка. Но в версию о благой самодеятельности сотрудника в жестко зарегулированной банковской сфере мало кто верит. «Деньги, судя по всему, выводились в течение длительного периода времени, примерно около трех лет. Для меня большая загадка в том, почему ни Центробанк, ни аудиторы (отчетность "Ассоциации" проверяли специалисты известной Moore Steрhens.— “Ъ-Приволжье”) долгое время ничего не подозревали. Как они могли это прозевать? Так просто не бывает», — отметил один из собеседников “Ъ-Приволжья”. Выяснить все обстоятельства возможных миллиардных хищений из «Ассоциации» должно официальное расследование, однако нижегородские правоохранительные органы пока не сообщали о возбуждении уголовных дел. По информации председателя заксобрания Евгения Лебедева, сейчас идет доследственная проверка: «Человек, который подозревается в данном преступлении, никуда не делся: он находится здесь (в Нижнем Новгороде.— “Ъ-Приволжье”)». Поэтому, заключил спикер, правоохранительные органы работают по своему алгоритму, а заксобрание, поддержавшее выделение 200 млн руб. пострадавшим аграриям,— по своему.

Роман Кряжев