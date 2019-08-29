«Новый папа» дебютирует на Венецианском фестивале

В Сети появился первый трейлер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Это продолжение проекта итальянского режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа», который вышел три года назад. Сериал о закулисной жизни Ватикана пришелся по душе и критикам, и зрителям, а в Италии он оказался даже популярнее «Игры престолов».

Первый сезон рассказывает историю молодого понтифика Ленни Белардо в исполнении Джуда Лоу. Избранный папа неожиданно для кардиналов оказывается непредсказуемым бунтарем.

В трейлере «Нового папы» герой Джуда Лоу прогуливается по пляжу в нижнем белье. А новый понтифик, которого играет Малкович, готовится прочитать речь перед прихожанами на площади Святого Петра. Ранее сообщалось, что в нем сыграют также Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Возможно, именно актерский состав станет главным достоинством нового сериала, рассуждает редактор портала kino-teatr.ru и журнала «Искусство кино» Алексей Филиппов. По его мнению, режиссер Паоло Соррентино в любом случае найдет, чем удивить зрителя: «Сериал делали два года. Думаю, что Соррентино не большой любитель входить в одну реку дважды, постарается как-то удивить публику, если не сменив вектор радикально, то сделав какую-то переменну, может быть, визуальную, тематическую, может быть это будет связано с появлением нового большого артиста в кадре.

Малкович и Лоу — немножко разные по манере существования артисты, и, возможно, эта чертовщинка, которая есть в Малковиче, и подростково-бунтарская святость Лоу как раз и дадут какую-то новую химию для этого сезона.

Велика вероятность, что после стольких лет ожидания “Новый папа” будет обсуждать не меньше, плюс, я думаю, что все-таки маркетинговая машина больших каналов позволит запихнуть сериал во все списки ожиданий. Такое сочетание актеров, режиссеров и темы будут привлекать в любом случае журналистов и зрителей. Чисто технически ничто не предвещает беды. Если только вдруг там не произойдет какое-то чудовищное повторение, которое вдруг всех отторгнет, или вдруг Соррентино впервые за последние несколько лет не сделает гораздо хуже, чем делал это обычно. Я думаю, что сериал будет обсуждаемым».

Премьера двух эпизодов «Нового папы» пройдет в воскресенье на Венецианском кинофестивале. Когда сериал появится на стриминговых сервисах, пока неизвестно.

Илья Сизов