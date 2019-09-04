Дальнему Востоку ищут путь к знаниям

В ходе нескольких сессий ВЭФа бизнес и власти смогут обсудить перспективы модификации образования на Дальнем Востоке. До 2025 года на рынке труда Дальнего Востока должно появиться более 133 тыс. новых рабочих мест, большая часть из них придется на рабочие профессии. Однако в регионе падает популярность среднего профессионального образования. На фоне постоянного оттока населения в целом — в 2018 году разница между уехавшими местными и приехавшими составила порядка 30 тыс. человек — это создает условия для серьезного дефицита кадров в регионе, который сам по себе препятствует его экономическому развитию.

Одной из важных тем предстоящего ВЭФа станет путь развития образования на Дальнем Востоке. В ходе форума будут обсуждаться возможности для развития кадрового потенциала региона, способы модификации образования и роль женщин на рынке труда. Так, вопросы нехватки специалистов по важным для региона специальностям обсудят в ходе сессии «Новые кадры для новой экономики: как кардинально повысить качество образования?». Встреча «Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы» позволит экспертам поговорить о том, как цифровизация может помочь при решении задачи обновления образовательного процесса и какие риски она создает. Наконец, на сессии «Женщины—лидеры в формировании кадров будущего» пройдет дискуссия о роли женщин в повышении конкурентоспособности экономик, внедрении инноваций и формировании новых подходов к развитию цифровой экономики.

Сейчас главным ориентиром для развития образования в регионе выступает рынок труда — его основной проблемой в ДФО является нехватка специалистов как в целом, так и по ряду отдельных специализаций. С одной стороны, это связано с высоким уровнем оттока населения, особенно молодежи, из региона в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города на западе страны. В среднем в год отрицательное миграционное сальдо ДФО составляет 20 тыс. человек, в 2018 году разница между уехавшими местными и приехавшими, преимущественно мигрантами из бывших союзных республик, составила порядка 30 тыс. человек, что обеспечило Дальнему Востоку первое место среди теряющих население регионов страны. С другой — в регионе, так же, впрочем, как и по всей стране, падает популярность среднего профессионального образования и престиж рабочих профессий в целом.

При этом в перспективе на рынке труда ДФО обещают рост числа рабочих мест — так, по данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, до 2025 года на рынке труда Дальнего Востока будет создано более 133 тыс. вакансий. Четыре региона Дальнего Востока — Приморский край, Амурская область, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) — являются основными драйверами спроса на кадры, на которые приходится 66% всей кадровой потребности.

Наиболее востребованными являются как раз специалисты со средним профессиональным образованием. В целом по ДФО на них приходится до 73% от всех планирующихся к созданию новых рабочих мест. В Приморском крае топ-3 востребованных профессий — матросы, логисты и сварщики. В Амурской области — машинисты на открытых горных работах, технологи по лесозаготовке и мастера общестроительных работ. В Республике Саха (Якутия) — горнорабочие на открытых и подземных работах, а также подземные электрослесари. Одними из наиболее востребованных специалистов с высшим образованием в Приморском крае являются специалист по туризму, инженер-судостроитель и инженер-строитель. В Хабаровском крае популярные профессии — инженер по машиностроению, инженер по добыче полезных ископаемых, в том числе горное дело и нефтегазовое дело. Камчатский край нуждается в инженерах-строителях, в том числе по строительству уникальных зданий и сооружений, а также судоводителях.

«Наше агентство анализирует существующую и перспективную потребность дальневосточных предприятий в кадрах для того, чтобы прогнозировать изменения на рынке труда и влиять на число специалистов, которых готовят вузы и колледжи Дальнего Востока. Подготовка специалистов среднего профессионального уровня требует два года, с высшим образованием — четыре-пять лет, а решения по тому, каких специалистов и где готовить, необходимо принимать уже сейчас. Эту работу мы проводим совместно с Минвостокразвития, Минобразования и региональными органами исполнительной власти. Она нацелена на обеспечение потребности компаний в необходимых им кадрах, а также создание условий для гарантированного трудоустройства молодежи по завершении обучения»,— отметил ранее генеральный директора АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Чтобы удовлетворить потребности рынка труда ДФО в рабочих профессиях, в Забайкальском крае, Якутии, Бурятии и Амурской области появятся центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Именно эти четыре региона стали победителями конкурса Министерства просвещения России на предоставление в 2020–2022 годах субсидии, предназначенной для разработки и распространения в системе среднего профессионального образования новых технологий и форм профподготовки в рамках национального проекта «Образование»

По словам заместителя генерального директора АРЧК ДВ Александра Логунова, дальневосточные ЦОППы станут площадками-интеграторами и операторами ресурсов региона. Они будут собирать информацию о кадровых потребностях работодателей и возможностях образовательных учреждений и затем сводить их на единой электронной площадке. Отмечается также, что новые центры обеспечат прогнозирование потребности рынка труда, разработку коротких обучающих программ и профориентацию с охватом всех категорий граждан.

Систему общего среднего образования ждет в первую очередь обновление существующих и строительство новых зданий — так, как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, в рамках нацпроекта «Образование» в регионе построят 400 новых школ. Это должно позволить решить проблему износа инфраструктуры — как и в здравоохранении, в образовательной системе это является одной из главных проблем. Строительство же новых школ в регионе не происходило с момента начала реализации майских указов президента Владимира Путина в 2012 году.

Анастасия Мануйлова