Губернатор согласился, что был неправ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, направивший в мае иск к ФАС РФ о признании недействительным выданного ему предупреждения о наличии в его действиях признаков ограничения конкуренции, признал обоснованность предупреждения, подписав с ФАС РФ мировое соглашение. ФАС прекратила дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором речь шла о поручении губернатора проводить экспертизу тарифов «только при наличии экспертного согласования» со стороны единственной компании — АНО ЦМОК.Юристы считают, что законом не оговорено прекращение дела при просроченном исполнении предупреждения, и «проявление излишнего политеса может стать ­прецедентом».

На минувшей неделе Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску губернатора Ульяновской области Сергея Морозова к ФАС в связи с заключением между истцом и ответчиком мирового соглашения, которым губернатор признал обоснованность и законность поступившего в адрес главы региона предупреждения ФАС о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, 8 апреля 2019 года ФАС РФ вынесла ульяновскому губернатору предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки ограничения конкуренции. Как показала проверка, проведенная ведомством, губернатор поручил министерству цифровой экономики и конкуренции (№ 517ПЧ от 26 ноября 2018 года) проводить обязательную экспертизу тарифов и принимать решения по ним «только при наличии экспертного согласования со стороны АНО „Центр мониторинга и контроля за ценообразованием“ (ЦМОК, Москва)». При этом, отмечала ФАС, между АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» (ЦСИ, учредитель — правительство региона) и ЦМОК был заключен договор о проведении анализа тарифов поставщиков ресурсов, стоимость услуг составила 7 млн руб. ФАС сочла, что губернатор фактически «определил единственную организацию без конкурсных процедур» и потребовала отменить поручение. В администрации губернатора считали, что «иск к ФАС РФ необходим», поскольку «губернатора фактически обвинили в нарушении законодательства», в то время как «поручение было законным», а «глава региона действовал в интересах населения в целях снижения тарифов» (на основании исследования ЦМОК губернатор провел совещание по тарифообразованию, где указал, что выявлены факты включения в тарифы необоснованных расходов, и «при подготовке тарифных решений на 2019 год необходимо учитывать резервы, указанные в экспертном заключении»). В связи с этим предупреждение и предписание ФАС исполнено не было (его следовало исполнить до 26 апреля), вместо этого 30 апреля было подано исковое заявление к ФАС РФ о признании выданного предупреждения недействительным. Судя по документам арбитражного суда, ФАС РФ, в свою очередь, возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции», согласно ст. 14.9 КоАП, административный штраф 15–50 тыс. руб.).

Судя по всему, администрация губернатора, проанализировав позиции сторон, в июле приняла решение не продолжать судебную тяжбу. Как отмечается в определении суда, губернатор Сергей Морозов и руководитель ФАС Сергей Артемьев при участии представителя регионального министерства цифровой экономики и конкуренции заключили мировое соглашение, согласно которому губернатор «признает обоснованность и законность предупреждения ФАС России», стороны признают, что предупреждение ФАС исполнено «путем издания поручения губернатора от 31.05.2019 № 220ПЧ», а ФАС, в свою очередь, прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, стороны отказываются от взаимных претензий.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский пояснил „Ъ“, что «была встреча, и стороны договорились о совместной работе на благо Ульяновской области и о том, что не имеют претензий друг к другу». «Теперь у ФАС нет вопросов к нам, у нас к ним. На мировое соглашение пошли, чтобы больше не отвлекаться на решение этих вопросов. Но после этого никаких изменений в наших документах больше не было»,— сказал господин Преображенский.

Впрочем, руководитель юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что «само дело, инициированное губернатором Ульяновской области, по сути, проиграно». «Согласно ч. 7 ст. 39.1. ФЗ „О защите конкуренции“, дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается, и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности при условии исполнения предупреждения. В данном случае губернатор просрочил исполнение, а значит, оснований для прекращения производства по делу у ФАС России не было. Полагаю, что такое проявление излишнего политеса может стать негативным прецедентом»,— отметил юрист.

Как сообщает региональное УФАС, 23 августа замглавы ФАС России Сергей Пузыревский, курирующий Ульяновскую область на заседании координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в регионе, отметил, что «по итогам 2018 года в Ульяновской области количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти сократилось на 21%», и «эти результаты внушают определенный ­оптимизм».

Сергей Титов, Ульяновск