Встать на зарядку

В Прикамье растет число электромобилей, однако для популяризации этого вида транспорта среди населения нужны новые электрозарядные станции и льготы. Эксперты считают этот вид «топлива» перспективным и не исключают, что в будущем парк общественного транспорта может пополниться электробусами.

Наращивают число По данным аналитического агентства «Австостат», на 1 января этого года в России было зарегистрировано 3,6 тыс. электромобилей. Пока их доля в российском автопарке ничтожно мала — менее 0,01%. Однако из года в год она растет. В первом полугодии 2019 года новые электромобили приобрели 147 человек, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Самой популярной моделью стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace (50,3%), его купили 74 жителя страны. Второе место в модельном рейтинге принадлежит Nissan Leaf (41 шт.). Третье и четвертое места занимают две модели Tesla — Model X (17 шт.) и Model S (7 шт.). Кроме них, на российских дорогах за отчетный период появилось по четыре новых экземпляра Renault Twizy и Tesla Model 3.

В нашей стране растет и число владельцев электрокаров с пробегом. По данным «Автостата», в первой половине этого года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года (896 шт.). Самым популярным подержанным электрокаром остается Nissan Leaf (1314 шт.).

На 1 января этого года самый большой парк электромобилей сформировался в Приморском крае — 735 штук. Это больше, чем в Москве (405 шт.), Подмосковье (141 шт.) и Санкт-Петербурге (106 шт.). По количеству электромобилей Пермский край не вошел в топ-8 регионов. Однако число таких моделей на дорогах Прикамья постепенно растет. Если в декабре 2017 года их насчитывалось 18 штук, то сегодня — более 40. По словам пермского бизнесмена и владельца электрокара Tesla Model X P100D Николая Шаврина, самая популярная модель сегодня у пермяков — Nissan Leaf, их насчитывается 36 штук, на втором месте — Tesla (6 машин). Причина популярности модели Nissan Leaf заключается в доступной цене: подержанный автомобиль стоит от 400 до 700 тыс. руб. Также у этой модели экономный расход электроэнергии. «Они заряжаются почти бесплатно»,— говорит Николай Шаврин.

Технический вопрос Владельцы электромобилей считают, что в Перми вполне комфортно ездить на таком виде транспорта. «Проблем с эксплуатацией нет»,— отмечает Николай Шаврин. У обывателей обычно возникают два вопроса: где ремонтировать и где заряжать такой автомобиль. В городе нет специализированных центров, обслуживающих электромобили, но, например, Tesla они и не нужны. Она подключена к сети Интернет, через которую можно устанавливать не только обновления системы, но и проводить диагностику автомобиля. Николай Шаврин вспоминает, как на трассе у Березников «затрясло» его первый электрокар — Tesla Model S. Он остановился, позвонил в берлинскую техподдержку Tesla — оператор удаленно подключился к компьютеру машины, и оказалось, что у нее спустилось переднее правое колесо. Бизнесмен доехал до обычного шиномонтажа, где его заменил. «Запчасти для автомобиля можно заказать через интернет»,— уточняет господин Шаврин и добавляет, что содержать электрокар дешевле, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. «У бензинового автомобиля много трущихся друг о друга частей: коробка передач, двигатель, состоящий из множества деталей. В электрокаре — нет. Даже тормозные колодки мало изнашиваются, Tesla тормозит с помощью электромагнитного поля. В ней два подшипника, но они заключены в хорошую среду и могут долго не меняться. На двигатель и аккумулятор Tesla гарантия восемь лет, на подвеску и кузов — четыре года», — пояснил владелец электромобиля.

У владельцев популярного электрокара Nissan Leaf с обслуживанием и ремонтом также нет проблем. В Перми работают несколько мастеров, которые умеют их ремонтировать. Более простые работы, например поменять колеса, проверить подвеску, можно в обычной автомобильной мастерской. Николай Шаврин сравнивает такую ситуацию с 1990-ми, когда иномарки в городе уже появились, а сервиса еще не было,— тогда выручал «гаражный ремонт».

Обычно пермяки заряжают свои электрокары дома. Владельцы сравнивают свои авто со смартфонами: их тоже ставят на зарядку на ночь. Заряда хватает на весь день, если ездить по городу. Так, Tesla Model X хватает заряда на 400 км. Для сравнения, в среднем автомобилист накатывает по городу 50 км. Это расстояние вполне выдерживают и электрокары меньшей мощности. Для поездок по региону им ее может быть недостаточно, поэтому заправочные станции для электромобилей необходимы в диапазоне 100–120 км от города, считает Николай Шаврин.

Владельцы отмечают три основных преимущества электрокаров перед машинами, работающими на двигателе внутреннего сгорания. Во-первых, это экологичный транспорт. Во-вторых, бесшумный. В-третьих, электроэнергия дешевле бензина. Так, у Николая Шаврина расход денег на питание батареи Tesla Model X в 10 раз меньше, чем на содержание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. «За год на зарядку автомобиля я трачу от 7 до 11 тыс. руб. При этом мощность его немаленькая — 780 лошадиных сил. Например, у Range Rover — в районе 300, как и у Porsche, BMW»,— поясняет Николай Шаврин.

Эти качества крайне важны для жителей мегаполисов. «Для города это хороший вариант с точки зрения многих параметров. Тем более что рассматривается использование такого вида общественного транспорта. Конечно, наш регион далеко не в лидерах по числу электрокаров, но темпы роста из года в год большие»,— сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Пермэнерго». На территории страны «Россети» реализуют Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры с целью создания условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта. В Пермском крае работают четыре их станции.

Николай Шаврин уверен, что за электрокарами — будущее. Через пять лет зарядка электромобиля будет составлять 15 минут. «У моего младшего сына Tesla Model S. Скорость ее заряда — 720 км за час. Это означает, что за минуту она заряжается на 15 км. Примерно с такой же скоростью затекает бензин на старых заправках в бак», — говорит он. По его оценке, людей, покупающих электрокары, становится все больше, что подтверждает пример Норвегии, где этой весной впервые доля продаж электрокаров превысила долю продаж бензиновых авто (60 и 40% соответственно).

В некоторых российских регионах местные власти предоставляют владельцам электрокаров льготы. Например, в Москве им можно бесплатно парковаться на улицах, в Московской области для них отменен транспортный налог, а власти Ульяновской области и Санкт-Петербурга пока рассматривают такую возможность. Владельцы электрокаров считают, что эти меры также могут стимулировать рост парка электромобилей и, как следствие, улучшение экологии в регионах.

Зарядка для машины Одно из условий широкого распространения электромобилей в городе — развитие инфраструктуры. Владельцам электромобилей необходимы зарядные станции, которые бы заряжали батарею в быстром режиме подобно станции в Кунгуре. Пока же владельцы электрокаров пользуются сервисом «Яндекс. Карты», где отмечены станции по всей стране, а также приложением PlugShare с картой точек зарядки электромобилей. Так, в Перми насчитывается более десяти доступных общественных мест, где можно подзарядить электрокар. Зарядных точек для личного пользования на карте отмечено примерно столько же.

Специализированных электрозарядных станций в крае всего четыре. Две из них установлены в Перми. Одна смонтирована на территории АЗС «ЛУКОЙЛ» рядом с новым терминалом международного аэропорта Большое Савино, вторая установлена на парковке рядом со зданием Пермского академического «Театра-Театра». Еще две станции расположены за пределами города: на участке трассы М7 Пермь — Казань в районе Очера и в Кунгуре, где станция для быстрой зарядки электромобилей действует в тестовом режиме. Это первая в Пермском крае станция быстрой зарядки. Зарядить электрокар на ней можно за 30–40 минут.

Первые три станции также соответствуют современным требованиям безопасности и энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров. «Время полной подзарядки аккумулятора на такой станции занимает до четырех часов в зависимости от технических характеристик машины и типа используемого кабеля. Время полной зарядки не превышает восьми часов»,— сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Пока зарядка автомобиля на таких станциях абсолютно бесплатна. Проект работает в пилотном режиме, цель энергетиков — дать возможность автомобилистам заправлять свои электрокары и оценить спрос на эту услугу.

В «Пермэнерго» отмечают, что сама заправка для электрокаров и ее установка недорогие: обычная станция обойдется в 200–300 тыс. руб., «экспресс-станции», которые заряжают быстро, будут стоить около 1 млн руб. Проблемы заключаются в выборе площадки и ее обслуживании. Во-первых, это должны быть участки у оживленных транспортных магистралей, с доступными подъездами. «Вся земля находится в чьей-то собственности, и мы не можем поставить заправку просто так. Можно, конечно, поставить ее у наших производственных баз, но это может быть не очень удобно водителям. Оптимальный вариант для нас — размещение на уже существующих заправочных станциях, например у „ЛУКОЙЛа“. Они благоустроены, у них развитая инфраструктура, кафе, магазины, ведь водителю нужно где-то ждать, пока его автомобиль зарядится. Этот путь нам кажется оптимальным, но требует согласования с „ЛУКОЙЛом“, и мы будем прорабатывать эту тему»,— пояснили в пресс-службе «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Во-вторых, необходимо обслуживать заправку для электромобилей, хотя бы чистить снег и поддерживать ее в рабочем состоянии. Это также проще делать на оборудованной площадке.

В ближайшем будущем компания не планирует открытие новых «точек», однако держит это направление как одно из приоритетных. «Это не столько денежный вопрос, сколько организационный», — отметили в пресс-службе «Перм­энерго».

Другое условие широкого распространения электромобилей — развитие научно-технического прогресса. Как считает директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов, этому также будет способствовать совершенствование технологий хранения и выработки электрической энергии.

Время электробусов Помимо личных автомобилей, в городе активно развивается тема популяризации общественного электротранспорта. Городской электрический транспорт можно разделить на две категории: тот, который несет на борту запасы энергии, работает от электрической батареи, например электробусы, и тот, который их не имеет и питается энергией по проводам,— трамваи и троллейбусы. Одно из преимуществ электробусов перед трамваями и троллейбусами заключается в том, что они более маневренные. Но город пока не стремится их закупать из-за высокой стоимости. В сравнении с транспортом, работающим на двигателе внутреннего сгорания, электротранспорт более экологичен. «Электрическая энергия наиболее предпочтительна для использования ее в городах с плотной застройкой, и даже не потому, что автомобили с электрическими двигателями не выделяют загрязняющих веществ в атмосферу. А потому, что это выделение происходит не в центре города, не внутри города, а на тех самых генерирующих электростанциях, которые расположены за его пределами»,— считает Михаил Якимов.

В прошлом году в Перми тестировали общественный транспорт, работающий от электрических батарей. В течение сентября по городским дорогам ездил электробус модели Volgabus 5270E. На линии он работал наравне с обычными автобусами, и с задачей справился. Однако речи о закупке электробусов для города пока не идет. «Город рассматривает возможность приобретения электробусов, но у них пока очень высокая стоимость. За последние два года они подешевели почти вдвое, и со временем должны приблизиться по цене к современным автобусам. Когда на этом рынке появится конкуренция и можно будет говорить о том, что цена электробуса будет снижаться, их вполне можно рассматривать как полноценный вид городского транспорта. Сейчас электробусы стоят дороже автобусов в 2,5–3 раза. Затрат на их эксплуатацию меньше, но это не перекрывает разрыв в стоимости приобретения»,— пояснили в пресс-службе департамента дорог и транспорта администрации Перми. В ведомстве отметили, что к ним часто обращаются производители электротранспорта с предложением опробовать их технику в тестовом режиме на улицах города. «При достижении согласия с одним из производителей вполне вероятно появление для тестирования на линии электробуса»,— сообщили в пресс-службе. По данным издания «Транспорт в России», стоимость одного электробуса Volgabus составляет около 17 млн руб., это почти в два раза дороже, чем автобус.

Михаил Якимов отмечает, что идея использования электроэнергии в качестве движущей силы электродвигателей в подвижном составе городского пассажирского транспорта не нова, но хранение этой энергии и выработка энергии на борту транспортного средства — технологии пока еще новые и находящиеся в процессе разработки. Именно поэтому подвижной состав, работающий на электрической тяге, стоит примерно в два-три раза дороже аналогов, работающих на двигателях внутреннего сгорания.

Во многих городах страны в настоящее время активно тестируется пассажирский транспорт на электрической тяге. По мнению Михаила Якимова, этот процесс не несет в себе какой-то экономический или экологический смысл. «Скорее преследуются имиджевые эффекты, связанные с внешним восприятием города, имеющего экологичные виды общественного транспорта, к примеру — электробусы. И только крупнейшие мегаполисы, такие как Москва или Санкт-Петербург, могут всерьез задумываться о переходе на другой тип подвижного состава, использующего лишь электрическую энергию. Это определяется в первую очередь масштабами производственной базы, комплектующих и запчастей для принципиально нового парка транспортных средств. Большое количество транспортных средств определенных физических параметров и типов энергии обслуживать значительно легче, чем единичные образцы уникальных типов подвижных составов, и это могут позволить себе только крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург»,— считает Михаил Якимов.

АЛИНА КОМАЛУТДИНОВА