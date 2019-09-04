Сегодня юбилей у гендиректора газетной типографии «Прайм Принт Москва» Людмилы Пименовой

Ее поздравляет коллектив предприятия:

— Дорогая Людмила Вячеславовна! Коллектив предприятия с огромным удовольствием, искренне и сердечно поздравляет Вас с днем рождения! Уже много лет Вы возглавляете нашу типографию, активно способствуете слаженной работе всей группы «Прайм Принт». Все это время Вы являетесь олицетворением современного и эффективного генерального директора. Благодаря Вашим усилиям предприятие постоянно развивается, покоряя все новые и новые вершины. Вы являетесь непререкаемым авторитетом и образцом профессионализма. Вместе с этим Вам удается оставаться изящной утонченной и вызывающей восхищение женщиной, сохранять красоту и очарование. Ваше умение слушать и понимать людей, Ваша открытость и искренность вызывают огромное уважение у каждого, кому посчастливилось быть знакомым с Вами. Желаем Вам сохранять неугасаемый энтузиазм, продолжать мечтать о высоких целях и радоваться их достижению. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше ярких эмоций, море радости и океан любви. Будьте счастливы!