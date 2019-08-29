Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.

«Транспорт с приобретенным грузом прибудет в терминал СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. Сжиженный природный газ после регазификации будет закачиваться в польскую транспортную систему, а затем поступать в Украину через пограничный газопровод в Германовицах»,— говорится в сообщении PGNiG. При этом количество экспортируемого Украине американского газа не уточнятся.

Кроме того, глава PGNiG Петра Вожняк в заявлении компании добавил, что слабая пропускная способность газотранспортной системы является единственным препятствием к увеличению объема экспорта газа на Украину.

«Благодаря партнерству с нашим польским спутником мы делаем ощутимые прорывы в строительстве трансатлантического газового коридора из США в Украину»,— приводятся в сообщении группы слова президента корпорации ЭРУ Дейла Перри.

Ранее PGNiG заявила, что американский газ обходится Польше на 20–30% дешевле российского. Польша планирует нарастить закупки американского газа после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с «Газпромом».

Подробнее — в материале “Ъ” «Польша распробовала американский газ».