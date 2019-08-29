Православную активистку обвиняют в организации незаконной акции против креста Покраса Лампаса

Православная активистка, глава музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова сообщила о том, что ее «повезли в полицию» в связи с большим количеством жалоб на акцию протеста против «Супрематического креста» художника-каллиграфа Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Городскому порталу Е1 она пояснила, что ее обвиняют в организации незаконного митинга. Позднее активистку доставят в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.

Акция верующих «Не растопчи любовь!» прошла 25 августа, в ней приняли участие менее 20 человек. Несколько верующих стояли в футболках со словами, складывающимися в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие выступили с одиночными пикетами по периметру арт-объекта. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили с ними в словесную перепалку. После этого организаторы приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта, а Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург из-за поступивших угроз. В понедельник на встрече организаторов фестиваля, верующих и администрации Орджоникидзевского района создатели фестиваля пообещали изменить форму работы, чтобы «это перестало считаться крестом».

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. В мэрии виновных в порче работы пообещали наказать.

Подробнее о том, почему работа уличного художника Покраса Лампаса на Уралмаше будет изменена — в материале “Ъ-Урал” «Православные избавились от креста»

Анна Лапина