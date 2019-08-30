«Алексей Гордеев приучил нас к стандартам»

Второго сентября на окраине райцентра Бобров в Воронежской области официально откроется образовательный центр, которому местные власти присвоили имя вице-премьера РФ Алексея Гордеева. Он руководил регионом с 2009-го до 2017 года. Построенный почти за 1 млрд руб. центр «Лидер» примет тысячу детей, которых будут учить не только в классах, но и в лабораториях робототехники, на мини-ферме.

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков весь день до публичного представления центра на общеобластном совещании учителей вспоминал годы, проведенные с Алексеем Гордеевым. «Больше всех Алексей Васильевич ценил ваш департамент», — говорил он первому замглавы облздрава Олегу Минакову. «Алексей Васильевич приучил нас к стандарту — плохо строить нельзя», — описывал он школу зампреду Совета федерации, сенатору от региона Галине Кареловой. «У нас был очень хороший учитель», — сказал он наконец, стоя перед стелой с крупной надписью «Лидер» и более убористым шрифтом, но золотыми буквами «Бобровский образовательный центр имени А.В. Гордеева».

Объект, строительство которого с ноября 2017-го обошлось в 917,43 млн руб. из федерального, областного и районного бюджетов, расположен в конце улицы Колхозной на окраине Боброва в окружении старых частных домов. На их фоне двухэтажное вытянутое здание футуристичного дизайна, окрашенное в разные оттенки коричневого, выглядит особенно выигрышно. Возводило центр россошанское АО «Коттедж-индустрия». Вчера сотрудники компании достраивали подземный переход через улицу, который ведет к футбольному полю.

Внутри здания все таблички на дверях дублируются на английском языке, даже на кабинетах начальных классов (Primary school classroom) или русского языка (Russian language classroom). В аудиториях стоят преимущественно одиночные парты, которые регулируются вертикально и по горизонтали. В одном из классов начальной школы дверь рядом со стеллажами с книгами вела в «комнату отдыха» — помещение с приглушенным светом, ковром длинного ворса на полу, диско-шаром и мягкими креслами-лежаками, на которых дети могут расслабиться. Рядом с другим кабинетом — комната «тихих игр» и помещение с кроватями для сна первоклассников.

В аграрной лаборатории в горшках вдоль стен растут сельскохозяйственные растения, за которыми предстоит ухаживать школьникам. В центр робототехники, помимо прочего, закупили приставку Xbox One X.

Лаборатория конструирования и моделирования — современный вариант кабинета труда. В нем преподаватель, который сообщил, что не имеет педагогического образования, зато является кандидатом технических наук, будет учить детей «необходимым в жизни навыкам», например чинить велосипед, класть плитку, монтировать полипропиленовые трубы, работать по дереву. Гендерного разделения ремесел в школе не планируют — девочки могут как учиться работать на токарном станке, так и готовить на полностью оснащенной кухне или шить в мини-ателье.

Ученики смогут попробовать себя в профессии радиоведущих в студии звукозаписи и создать мультфильмы в студии анимации. Для просмотра образовательного видеоконтента построен 3D-кинотеатр на десяток мест. Предполагается, что в центре дети будут проводить весь день. Поэтому для них есть и «изолятор» на случай, если заболеют. Для учащихся из ближайших сел открыт кампус на 86 мест.

Это настолько функционально, стильно, инновационно! Здесь будет настоящий простор для фантазии педагогов», — не скрывала восторга Галина Карелова.

«Остальные наши новые школы, если честно, не настолько крупные, на 30–40% меньше», — рассказал руководитель регионального департамента образования Олег Мосолов.

Второго сентября в образовательном центре должны начать учиться около 700 школьников, всего он может принять 988 человек. Господин Мосолов заверил, что школа будет наполняться «не по соревновательному признаку», а как обычная муниципальная, в которую в первую очередь примут местных детей. Чиновник рассказал “Ъ-Черноземье”, что идея присвоить центру имя Алексей Гордеева родилась у Анатолия Балбекова благодаря «запросу со стороны жителей». «Инициатива позже была подтверждена интернет-голосованием», — сказал Олег Мосолов. Он добавил, что «в будущем объекты по схожим проектам» могут быть построены в Россоши, Павловске, Борисоглебске и на 2600 детей в Воронеже в районе улицы Ломоносова.

Сергей Калашников