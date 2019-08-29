«Роскосмос» счел технически возможным проект по запуску туристов в космос

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (головной институт «Роскосмоса») выдал заключение на предварительные материалы проекта «Космокурса» по строительству в Нижегородской области первого в России частного космодрома для суборбитальных туристических полетов. В институте посчитали возможным технически реализовать проект и направили заключение в «Роскосмос».

«Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании “Космокурс”, сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей»,– сообщили в «Космокурсе» «РИА Новости». Как уточняется в сообщении компании, в полученных замечаниях «ничего критичного нет, необходимо некоторые решения и результаты расчетов более подробно описать». ЦНИИмаш также запросил у компании дополнительную информацию, связанную с районом расположения космодрома.

Ранее «Космокурс» заключил с корпорацией развития и правительством Нижегородской области соглашение о строительстве частного суборбитального космического комплекса на территории региона. Объем инвестиций оценивается в 2,6 млрд руб. Первый запуск ракеты с космическими туристами планируется осуществить в 2025 году. Время полета на высоту 180-220 км составит 15 минут, из них в невесомости пассажиры смогут провести 5-6 минут. Стоимость билета составит около $ 200-250 тыс.

Подробнее о проекте – в материале “Ъ-Приволжье” «Космические туристы потеряли связь с Центром».

Анастасия Еремина