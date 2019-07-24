Космические туристы потеряли связь с Центром «Роскосмос» еще не решил, можно ли строить в Нижегородской области частный космодром

ООО «КосмоКурс», которое намеревается построить в Нижегородской области первый в России частный космодром для суборбитальных туристических полетов, с весны не может получить согласование своего проекта в «Роскосмосе». Не дождавшись ответа, руководство компании заявило о первоочередных планах по строительству стенда для испытания ракетных двигателей, для которого не нужно разрешение госкорпорации. Впрочем, региональные власти пока не подобрали земельный участок инвестору и также ждут, какое решение примет «Роскосмос».

Компания «КосмоКурс», в начале марта анонсировавшая планы строительства в Нижегородской области многоразового суборбитального космического комплекса (МСКК), до сих пор не получила никакого ответа из «Роскосмоса» по своему проекту. Напомним, в конце февраля правительство Нижегородской области и «КосмоКурс» подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве по созданию первого в стране МСКК. Его строительство планируется завершить в 2025 году.

Проект, оцененный в $40 млн, предполагает создание стартовой площадки, многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и небольшого космического аппарата, рассчитанного на шесть пассажиров и инструктора. Ракета выводит аппарат на высоту 180–220 км над Землей. Весь полет займет порядка 15 минут, из них 5–6 минут пройдет в состоянии невесомости. Также у космических туристов будет возможность увидеть Землю из иллюминаторов. Аппарат с людьми, согласно презентации проекта МСКК, приземляется на парашюте с использованием реактивной системы, а многоразовая ракета-носитель возвращается отдельно с помощью двигателя. Предполагаемая цена билета на этот космический аттракцион «КосмоКурса» называется в пределах $200–250 тыс.

Однако в «Роскосмосе», который должен согласовать реализацию этого проекта, спустя несколько месяцев еще не сделали никаких выводов о возможности создания МСКК.

Ранее в госкорпорации сообщали, что приветствуют развитие российских частных инициатив в области освоения космоса и готовы «рассмотреть варианты различного взаимовыгодного сотрудничества».

Как сообщил на своей странице в Facebook гендиректор «КосмоКурса» Павел Пушкин, на территории предполагаемого космодрома будет создаваться стенд огневых испытаний двигателей. «Так как летать при огневых испытаниях ничего не будет, то и процесс согласования на порядок проще. И еще: комплекс разрабатывается с учётом возможности строительства "трибун", где каждый желающий сможет посмотреть на испытания ракетного двигателя!», — рассказал руководитель.

Он также пошутил, что «вопреки распространенному мнению» первым объектом космодрома станет именно испытательный стенд, а не спиртзавод (для изготовления жидкого ракетного топлива компания также обещает построить мощности по производству спирта и спиртохранилище, что вызвало у нижегородцев множество шуток на тему алкогольных полетов во сне и наяву).

В интервью информагентству ТАСС господин Пушкин уточнил, что строительство стенда огневых испытаний может начаться и без согласования с «Роскосмосом» — «на свой страх и риск». Не получивший с весны никакого ответа из госкорпорации по поводу проекта космодрома руководитель «КосмоКурса» считает, что стенд — это «общетехнический проект», надзор за которым осуществляет не «Роскосмос», а органы Ростехнадзора.

В «Роскосмосе» не сказали “Ъ-Приволжье“ ничего определенного по поводу проекта космодрома «КосмоКурса», сообщив лишь, что «документы находятся на рассмотрении». Окончательной экспертизы проекта и решения госкорпорации ждут и региональные власти. Нижегородские власти должны подобрать земельный участок для строительства стартовой площадки со всей сопутствующей инфраструктурой. Ранее говорилось, что под строительство космодрома для суборбитальных полетов определена площадка в Ардатовском районе. Однако официально какого-либо решения по конкретным земельным участкам еще не принято.

«На сегодняшний день ведется работа по определению земельного участка, отвечающего требованиям компании "КосмоКурс". Инвестором рассмотрено несколько вариантов инвестиционных площадок. После определения участка будет проработан вопрос по подведению к нему необходимой инфраструктуры. В настоящее время инвестиционный проект находится на согласовании в госкорпорации "Роскосмос"», — сообщили в Корпорации развития Нижегородской области (госкомпания, отвечающая за работу с инвесторами в регионе). Говорить о подробностях соглашения с «КосмоКурсом» в Корпорации отказались, сославшись на пункт о неразглашении конфиденциальной информации.

Роман Кряжев