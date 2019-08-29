Субсидии на подлете

Госкомтранс Башкирии намерен почти вдвое увеличить размер субсидий, предусмотренных для авиакомпании «Ютэйр» (Utair) на выполнение рейсов из аэропорта Уфы. По информации ведомства, пока в расходах бюджета на 2020 год на эти цели предусмотрено 100 млн руб., с минфином согласовывается выделение еще 80 млн руб. Власти рассчитывают, что перевозчик из первой пятерки российских авиакомпаний расширит географию полетов из Уфы, создав в городе хаб для своих транзитных рейсов из Сибири в центральную и южную части России. По мнению экспертов, эта тактика оправдана, если речь идет о социально значимых направлениях или рейсах, которые будут пользоваться популярностью и без господдержки.

О том, что госкомтранс Башкирии планирует убедить минфин в дополнительной финансовой поддержке авиакомпании «Ютэйр», на долю которой, по данным аэропорта Уфы, приходится более 50% самолетовылетов на внутренних рейсах из Уфы, сообщил глава ведомства Тимур Мухаметьянов. По его словам, на 2020 год для «Ютэйра» в бюджете республики запланированы субсидии в размере 100 млн руб., но этой суммы недостаточно. Обсуждается выделение еще 80 млн руб., передает слова господина Мухаметьянова «Интерфакс».

Вчера в госкомтрансе сообщили, что окончательного решения по этому поводу нет. До 1 октября перевозчики должны направить заявки на получение господдержки. Субсидирование новых направлений будет проходить до 2021 года в целях «повышения авиаподвижности населения», отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Ютэйр» сообщили, что рассчитывают на господдержку наиболее спросовых направлений в города юга России и Поволжья. В 2020 году авиакомпания планирует запустить из Уфы пять новых круглогодичных рейсов в Краснодар, Сочи, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Волгоград. В результате число вылетов авиакомпании из Уфы должно увеличиться с шести до 10 в сутки.

В настоящее время, как следует из расписания международного аэропорта Уфы, «Ютэйр» выполняет прямые рейсы более чем в 15 городов, в том числе в Анапу, Екатеринбург, Казань, Москву, города Сибири и севера РФ.

В июне авиакомпания по договоренности с правительством Башкирии запустила прямой рейс Уфа-Вена (Австрия), который также выполняется при господдержке: разницу между экономически обоснованным и промотарифом, как сообщали в госкомтрансе, авиакомпании оплачивает АО «Международный аэропорт Уфа» за счет уменьшения дивидендных выплат своему единственному акционеру — республике. Объем субсидирования этого рейса в аэропорту и госкомтрансе не уточняют. В самом «Ютэйре» ранее сообщали, что субсидия за каждый билет в Вену, проданный по минимальному тарифу (5,5 тыс. руб.), составляет около 4,5 тыс. руб. в один конец. Конечный объем субсидий должен был зависеть от заполняемости рейсов. Недавно в госкомтрансе заявляли, что направление работает практически с полной загрузкой.

В 2019 году господдержку из бюджета Башкирии получают три перевозчика — авиакомпания «Азимут», которая летает из Уфы в Краснодар и Ростов-на-Дону (на каждом рейсе субсидируется 61% затрат), ГУП «Аэропорт Оренбург» с рейсом в Оренбург (30,5%) и «Ютэйр» (получает субсидии на рейс Уфа-Самара в размере 30,5% затрат и на рейс Уфа-Нижний Новгород в размере 61%). По информации минфина, на субсидирование этих рейсов в текущем году в бюджете предусмотрено 101,3 млн руб.

«Ютэйр» входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. Эксплуатант 50 магистральных Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры — созданная структурами «Сургутнефтегаза» компания «АК-инвест» (50,1%), правительство ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%). Перевозчик не первый год испытывает финансовые трудности. В июле банк «Русь» заявил о намерении подать на банкротство авиакомпании. В декабре 2018 и июне текущего года перевозчик допустил дефолт по семилетнему синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. (на данный момент погашен до 15,3 млрд руб.), выданному в 2015 году. Помимо этого он ведет переговоры о реструктуризации 12-летнего синдкредита на 23,7 млрд руб. Кроме того, у авиакомпании есть обязательства по кредиту Сбербанка на 17,39 млрд руб.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что «смысл субсидий — добиться увеличения пассажиропотока путем раскатки маршрута», но «когда пассажиропоток достигает определенного уровня, субсидирование нецелесообразно, так как есть возможность окупить перевозки на коммерческой основе». «Зимой субсидии — практически единственная возможность свести концы с концами на региональных направлениях, поэтому субсидирование для полетов в регионах это палочка-выручалочка и единственная возможность сохранить большую часть маршрутной сети, минуя Москву»,— отмечает он.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что субсидии оправданы в двух случаях — если направление перспективное и господдержка позволяет раскрутить его так, чтобы позже пассажиропоток устойчиво сохранялся, или если это социально значимое направление. «Например, никто кроме „Ютэйр“ не претендует на обслуживание таких некомфортных климатических направлений как север России и Сибирь — Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск. Субсидии гарантируют перевозчику минимальный доход, и он может выполнять регулярные рейсы, не боясь, что будут летать недозагруженные самолеты. То есть это некий механизм страхования от убытков»,— отмечает господин Гусаров. В то же время, добавляет эксперт, «есть неудачные примеры, когда пассажиропоток исчезал сразу после прекращения субсидирования: люди летали только, пока было недорого». «Был, в частности, пример, когда губернатор субсидировал полеты в Баден-Баден. Пока это было относительно дешево, они были заполнены. Рейс Уфа-Вена не может считаться социально значимым. Вена — не какой-нибудь популярный курорт, туда летают люди более-менее состоятельные. Субсидировать полеты для состоятельных пассажиров, я считаю, в корне неверно»,— заключил собеседник.

Влада Шипилова