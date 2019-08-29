Власти зарубились за «Башлеспром»

Как стало известно „Ъ“, предприятиям группы «Башкирская лесопромышленная компания» (БашЛПК), владелец которых Камиль Аблязов не смог выстроить отношения с прежними властями Башкирии, удалось найти поддержку у новой республиканской администрации. Врио главы республики Радий Хабиров написал письма в крупные российские банки, которым группа задолжала более 2 млрд руб. Он просит кредиторов не доводить дело до конкурсного производства и продажи активов группы. В своих письмах господин Хабиров ссылается на то, что у БашЛПК есть инвестор — компания «Уральский лес». Между тем, она зарегистрирована на неизвестное лицо, не имеет репутации и публично не подтверждает свои инвестиционные намерения. В банках, по данным „Ъ“, пока к обращению врио главы отнеслись прохладно.

Власти Башкирии решили заступиться за крупнейшего лесозаготовщика республики — группу предприятий БашЛПК бизнесмена Камиля Аблязова, на долю которой приходится 40% сдаваемых в аренду лесных угодий республики. С прошлого года в шести предприятиях холдинга (Башкирской лесопромышленной компании, Лесозаготовительной компании «Башлеспром», Уфимском фанерном комбинате, Уфимском фанерно-плитном комбинате, компании «Башхольц» и Амзинском лесокомбинате) была начата процедура банкротства, в том числе по инициативе крупных российских банков — ВТБ и Сбербанка. Банки кредитовали предприятия господина Аблязова в 2016-2017 годах под залог недвижимости и оборудования. Общая кредиторская задолженность группы перед банками, в числе которых есть также «Ак барс банк», «Юникредитбанк», «Запсибкомбанк» и другие кредиторы, превышает 2,9 млрд руб.

ВТБ включен в реестр кредиторов Амзинского лесокомбината, Уфимского фанерно-плитного комбината и «Башхольца» с суммой требований 1,38 млрд руб., в реестр кредиторов Уфимского фанерного комбината — с суммой 1,42 млрд руб.

Сбербанк входит в реестр кредиторов Уфимского фанерно-плитного комбината, Уфимского фанерного комбината и БашЛПК с суммой требований по 833,37 млн руб., в реестр ЛЗК «Башлеспром» и «Башхольц» — с суммой по 138,5 млн руб.

В трех предприятиях группы — ЛЗК «Башлеспром», «Башхольц» и БашЛПК идет конкурсное производство, в оставшихся трех — процедура наблюдения. Кредиторская задолженность ЛЗК «Башлеспром», как следует из материалов банкротного дела, составляет 2,67 млрд руб., «Башхольца» — 1,1 млрд руб., БашЛПК — 160 млн руб., Амзинского лесокомбината — 1,85 млрд руб., фанерно-плитного и фанерного комбинатов — 2,67 млрд руб. и 3,4 млрд руб. соответственно.

По информации „Ъ“, в защиту предприятий Камиля Аблязова выступил врио главы Башкирии Радий Хабиров. 19 августа он направил письма главе ВТБ Андрею Костину и главе Сбербанка Герману Грефу, в которых просит поддержать холдинг, играющий «весомую роль в экономике Республики Башкортостан». Врио главы уведомил, что власти республики, в свою очередь, «принимают меры по восстановлению устойчивой работы» группы. «Проведены переговоры со стратегическим инвестором, обладающим достаточными организационными и финансовыми ресурсами,— отмечает он.— Разрабатываются планы финансового оздоровления предприятий».

Для продолжения работы компании, пишет Радий Хабиров главам банков, «важно не допустить введения конкурсного производства на этих предприятиях», так как это приведет к их остановке. Он также отмечает «целесообразность» передачи имущественного комплекса БашЛПК представителю стратегического инвестора — компании «Уральский лес».

ООО «Уральский лес», которое было зарегистрировано в июле 2017 года в Магнитогорске с уставным капиталом 11 тыс. руб., принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакс», физлицу Сергею Кривощекову. Других активов у этого предпринимателя нет. Мобильный телефон «Уральского леса», указанный в регистрационных данных, вчера был недоступен. Финансовую отчетность общество не публикует.

29 июля кредиторы Уфимского фанерного комбината большинством голосов проголосовали за прекращение деятельности предприятия в течение трех месяцев. Против этого возражала администрация Октябрьского района Уфы, указывавшая на «важность работы комбината» и угрозу роста социальной напряженности в связи с увольнением сотрудников.

Президент БашЛПК Светлана Макарова сообщила „Ъ“, что инвестор предприятия имеет «план антикризисных мер», обладает «достаточными финансовыми ресурсами и профессиональным опытом» для его реализации. Топ-менеджер связала финансовые проблемы холдинга с попыткой захвата группы «агрессивно настроенными конкурентами, которые хотели использовать предприятия холдинга, как сырьевой придаток для своих предприятий, находящихся за пределами республики». Кого она имеет ввиду, госпожа Макарова не уточнила.

Ранее Камиль Аблязов обвинял в бедах холдинга политику прежнего главы региона Рустэма Хамитова, который создавал ему препоны.

В пресс-службе ВТБ отказались комментировать реакцию на обращение Радия Хабирова.

В пресс-службе Сбербанка напомнили, что предприятия группы БашЛПК не обслуживают задолженность по кредитам около двух лет. Вариант мирового соглашения с должниками не рассматривается, так как ни одно из них не подтвердило наличие оборотных средств, «а имеющиеся инвесторы не предлагают вложение собственных средств». Кроме того, сообщили в банке, «признание компаний холдинга банкротами не препятствует реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности должников или продолжению работы». Впрочем, добавили в банке, кредитор «готов рассматривать любые предложения инвесторов и органов государственной власти, которые позволят сохранить производство и погасить задолженность перед банком».

Генеральный директор «Бейсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что поскольку у врио главы Башкирии «достаточно большой политический вес, то его письмо банки не проигнорируют». «Но немаловажным является и второй фактор — экономический. Например, в деле о банкротстве издательства „Башкортостан“ властям удалось договориться с ВТБ и прекратить банкротное производство, но там инвестором фактически выступило государство в лице „Регионального фонда“. В этом же деле в качестве инвестора представлена никому не известная компания. Мне кажется, это обстоятельство вызовет у банков обоснованные сомнения»,— заключил собеседник.

Булат Баширов