Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве

Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что господин Костылев страдает шизотипическим расстройством, сообщает «Интерфакс». При таком диагнозе человек отличается чудаковатым поведением, аномалиями мышления и эмоций, не подходящее по диагностическим критериям для диагноза шизофрения.

Напомним, по версии следствия, участник несогласованной акции Василий Костылев ударил одного полицейского в лицо, а второго ударил и схватил за шею. Сам он объяснял свои действия самообороной пока ему наносили «сокрушительные удары».

Ранее, 25 апреля, Тверской суд Москвы отправил на принудительного лечение другого участника акции — Виктора Федосеева. Ему также было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. По результатам экспертизы у него обнаружили недифференцированную шизофрению — диагноз, при котором либо выявляются критерии более одного подтипа (параноидного, кататонического или гебефренического), либо симптоматика недостаточна для диагностики одного из перечисленных типов.

Подробнее о разбирательствах по итогам акции против повышения пенсионного возраста читайте в материале “Ъ” «Протест разбирают по статьям».