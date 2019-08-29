«Пластик» решил намотать километры

На производственной площадке Дзержинского производственного объединения «Пластик» введен в эксплуатацию цех по производству высоконагруженных стеклопластиковых труб. Объем инвестиций в этот проект составил 500 млн руб., из которых 152 млн пришлось на субсидию Минпромторга РФ. Пока предприятие планирует выпускать сравнительно небольшие объемы: до 15 км высокопрочных армированных труб большого диаметра в год. Запуск производства позволил предприятию выйти в новый для себя сегмент, и в дальнейшем ДПО «Пластик» рассчитывает создать композитный кластер. Эксперты отмечают, что качественные трубы будут востребованы в ЖКХ, жилищном и промышленном строительстве.



В среду на АО «ДПО "Пластик"» было в тестовом режиме пущено новое производство высоконагруженных стеклопластиковых труб. Они могут применяться для строительства магистральных трубопроводов, наружных канализационных сетей, тепловых сетей и различных трубопроводов, в том числе по транспортировке нефтепродуктов. По планам компании-инвестора объем серийного производства составит 15 км стеклопластиковых труб большого диаметра в год. В компании рассчитывают, что товар будет востребован на российском и зарубежном рынках. На церемонии открытия цеха губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что это «инновационное производство, основанное на собственных разработках», и ДПО «Пластик» должно стать флагманом в производстве композитной продукции.

Справка АО «ДПО "Пластик"» зарегистрировано в Дзержинске в июне 1993 года. По данным официальной отчетности компании, уставный капитал составляет 266 млн руб. 24,96% принадлежат Галине Осиповой, 24,89% — Валентине Лукояновой. По данным «СПАРК-Интерфакс», еще 24,7% принадлежат ООО «Бизнесгрупп» (Краснодар), 15,6% — ООО «Экспертное бюро» (Краснодар). Выручка по итогам 2018 года составила 3,57 млрд руб., чистая прибыль — 64,4 млн руб.

Оборудование нового производства позволит предприятию выпускать несколько видов труб для различных отраслей промышленности, сообщил “Ъ-Приволжью” генеральный директор ДПО «Пластик» Юрий Караваев. В том числе компания проводит опытно-промышленные испытания, чтобы получить статус поставщика нефтяной промышленности. О сроках окупаемости проекта, по словам господина Караваева, говорить пока рано: «Естественно, в каких-то отраслях есть аналоги нашей продукции, например металлические трубы, и там нам придется брать более низкой ценой. А есть рынки, где аналогов нет, и тогда маржа позволит окупить вложения в оборудование не более чем за пять лет». Линия по производству пластиковых труб позволяет производить большую линейку путем намотки: на оборудовании можно наматывать трубы диаметром 150–800 мм и длиной 1–9 м. На предприятии также рассчитывают выпускать не только трубы, но и изделия двойного назначения, например опоры сотовой связи и освещения. «Мы разослали письма с предложением сотрудничества более чем 250 компаниям, от многих получили отзывы. Но в первый год мы хотим отработать опытные образцы, наладить производственный цикл, а потом заключать контракты. Трубы большого диаметра, как правило, поставляются в объемах более 10–30 км. Пока наше оборудование не позволяет обеспечивать поставки столь большими партиями, но мы планируем расширение производства»,— подытожил Юрий Караваев.

С запуском нового цеха АО ДПО «Пластик» продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас предприятие производит полимерную упаковочную пленку, полиэтиленовые викет-пакеты, упаковочную сетку, пластмассовые тары, полимерные профили и трубы, тальконаполненный полипропилен и изделия из стеклопластика. Также компания анонсировала планы по строительству производства контейнеров для сбора бытового мусора объемом 1100 л (объем инвестиций составит 1 ­млрд руб.) и работает над созданием автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов четвертого типа (вложения составят более 1,5 ­млрд руб., из них 500 млн — льготный заем Фонда развития промышленности РФ). Последний проект является импортозамещающим — аналогичного производства в России нет, производители газобаллонного оборудования для автомобильной промышленности используют баллоны третьего типа, менее экологичные и современные. Пуск обоих производств намечен на 2021 год, а пока ДПО «Пластик» ведет переговоры с автозаводами.

Что касается продукции нового цеха, по словам зампреда комиссии думы Нижнего Новгорода по экологии Александра Котельникова, долговечные и не подверженные коррозии стеклопластиковые трубы могут быть востребованы водоканалами для перекладки канализационных сетей, а также водоводов при наличии сертификатов соответствия под питьевую воду. «Для строительства ливневой канализации они тоже прекрасно подойдут, к тому же в Нижнем Новгороде запланирована большая программа по созданию ливневки. Однако компании надо как можно скорее пройти все традиционные трудности с отладкой производства: если рынку будет предложен качественный продукт, спрос на него будет», — отметил депутат Котельников. Эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев добавляет, что процесс замены старых металлических труб на композитные будет расширяться повсеместно, поэтому продукция предприятия будет востребована. «Если производители смогут предложить конкурентную цену при достойном качестве, то продукция сможет пойти и на экспорт. Однако объемы производства у ДПО "Пластик" сравнительно небольшие и, скорее всего, будут полностью загружены внутренним спросом», — добавил Алексей Калачев. По его словам, ДПО «Пластик» — не первое предприятие, выходящее на этот рынок. В Татарстане давно работает завод стеклопластиковых труб и компания «РеноТЭК». В Москве с 2007 года действует производственная компания «Биопласт», в Перми — «Технологии стеклопластиковых трубопроводов», а в Кабардино-Балкарии трубы для инженерных сетей производит Нальчикский завод композитных материалов.

Роман Рыскаль, ­Анастасия Еремина