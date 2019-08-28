Болтон обвинил Китай в краже технологий самолета F-35

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американского многоцелевого самолета F-35 для своего истребителя пятого поколения.

«Мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его»,— сказал господин Болтон (цитата по «РИА Новости»).

Советник Белого дома по национальной безопасности прибыл с визитом на Украину. Это первая поездка Джона Болтона в Киев после избрания Владимира Зеленского президентом страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что американская сторона заинтересована помешать покупке китайской компанией украинского завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Продажа предприятия, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиации, по мнению американской стороны, в несколько раз повысит оборонные способности Китая. По словам источников The Wall Street Journal, возможная украино-китайская сделка должна была стать одной из основных тем встречи господина Зеленского и господина Болтона в Киеве.