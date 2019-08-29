Активам чистят стоимость

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) неверно оценивают стоимость чистых активов, считают в ЦБ. Это может повлиять на доходность фондов, на величину взимаемого вознаграждения и т. п. В итоге нарушения в расчете стоимости чистых активов, по мнению регулятора, могут привести «к нарушению прав клиентов». Проблема существует, прежде всего для сложных инструментов, однако единый стандарт может привести к противоречию регуляторных и сущностных целей, полагают эксперты.

Правила расчета стоимости чистых активов (СЧА) большинства НПФ «не соответствуют требованиям законодательства», что приводит к тому, что пенсионные накопления и пенсионные резервы на балансе фондов «неверно оцениваются и принимаются к учету». К такому выводу пришли в ЦБ на совещании, состоявшемся в июле (с протоколом ознакомился “Ъ”, его содержание подтвердил источник в одной из пенсионных СРО). В ЦБ пояснили “Ъ”, что «искажение стоимости активов угрожает финансовой стабильности организации и может привести к нарушению прав клиентов». По мнению регулятора, отраженном в протоколе совещания, эту проблему может решить разработка и утверждение СРО внутреннего стандарта правил расчета СЧА НПФ. В ЦБ ожидают, что разработанный стандарт может вступить в силу уже с начала следующего года. СРО АНПФ и НАПФ ведут работу по его подготовке, заявили в обеих ассоциациях.

До 2017 года расчет СЧА определялся правилами, установленными прежним регулятором — Федеральной службой по финансовым рынкам, исходя из рыночной стоимости, определяемой на биржевых торгах. Однако в октябре 2017 года, в связи с переходом фондов на отраслевые стандарты бухучета, ЦБ выпустил новые правила определения рыночной стоимости уже на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 13). Через год регулятор выпустил новое указание, в котором, в частности, учитывалась возможность расчета СЧА на основании стоимости активов, отличной от их рыночной стоимости (также в соответствие с МСФО 13).

«МСФО 13 дает лишь общий механизм расчета справедливой стоимости по уровням, без предоставления детальных моделей»,— говорит старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. В связи с их отсутствием, по его мнению, существует большой риск, что активы могут быть оценены неверно с применением некорректных предположений. Глава инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрей Есин отмечает сложность расчета справедливой стоимости активов, в результате чего могут возникнуть непреднамеренные ошибки. «Прежде всего это касается ценных бумаг, по которым отсутствует активный рынок и по которым существует сложная структура денежных потоков»,— указывает топ-менеджер. «Даже само определение активного рынка в правилах расчета СЧА разных НПФ может существенно отличаться»,— указывает другой топ-менеджер одного из крупнейших частных фондов. По оценке господина Есина, разброс в определении стоимости сложных инструментов может доходить до 30%.

Инициатива по созданию стандартов на уровне СРО поможет унифицировать принципы расчета финансовых результатов для фондов со схожей структурой портфелей, считает гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Это, по его мнению, «увеличит сопоставимость результатов различных фондов и будет способствовать более объективному анализу пенсионного рынка». Однако, по мнению топ-менеджера другого крупного НПФ, «поженить» МСФО «с каким-то внешним стандартом, разработанным на уровне СРО, будет невозможно, или получится очень кривой гибрид». «Такой разработанный бенчмарк может вступить в противоречие и с МСФО, и с общепринятыми правилам аудита»,— соглашается господин Гришунин. По его словам, причина «не в недостаточности профессионализма, а в разных целях». «Для ЦБ главная цель — регулирование, тогда как для аудитора это достоверность отчетности с точки зрения сущности и природы хозяйственных операций. Регуляторные и сущностные цели могут в итоге вступить в противоречие»,— полагает эксперт. «Справедливая стоимость может зависеть от условий сделки, которые, в свою очередь, могут быть уникальными и не подходящими под единый регуляторный бенчмарк»,— приводит он пример и утверждает, что в таком случае «форма рано или поздно вступит в конфликт с содержанием».

Илья Усов