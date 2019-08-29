Аптеки заработали на низкой температуре

Холодное лето оказалось на руку аптечным сетям. Так, после трехмесячного падения продажи фармацевтических ритейлеров неожиданно выросли. Увеличение составило 6,5% в натуральном выражении и 5,4% в денежном, при этом июль 2019 года стал самым успешным за последние три года. Эксперты связывают это с внесезонным повышение заболеваемости, что подтверждается сообщениями региональных управлений Роспотребнадзора.

Согласно данным DSM Group, с которыми ознакомился “Ъ”, в июле этого года продажи лекарств в аптеках выросли по сравнению с предыдущим месяцем в натуральном выражении на 6,5%, до 411,9 млн упаковок, в денежном — на 5,4%, до 77,8 млрд руб. Такому показателю предшествовало трехмесячное падение (см. подробнее таблицу). Так, в июне продажи составляли только 386,6 млн упаковок и 73,9 млрд руб.— на 3,7% и 4% соответственно меньше, чем месяцем ранее.

Июль 2019 года стал наиболее успешным по сравнению с аналогичными периодами последних трех лет. Так, в натуральном выражении продажи в аптеках в этом месяце выросли год к году на 1,4%, в денежном — на 3,6%. Для сравнения: в июле 2018 года продажи составляли 406,4 млн упаковок и 75,2 млрд руб., в том же месяце 2017 года — 385,5 млн упаковок и 71,5 млрд руб., в июле 2016 года — 364,9 млн упаковок и 65,9 млрд руб.

Эту тенденцию подтверждают и опрошенные “Ъ” участники рынка. Так, по словам коммерческого директора «36,6» Евгении Ламиной, продажи сети в июле выросли по отношению к предыдущему месяцу на 5% в натуральном выражении и на 5,4% в денежном. Госпожа Ламина отмечает, что на протяжении предыдущих трех лет выручка в июле, который являлся сезоном отпусков с характерным оттоком покупателей, традиционно демонстрировала отрицательный тренд год к году. Но в 2019 году продажи «36,6» за отчетный период увеличились год к году на 5% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражениях, констатирует топ-менеджер. По ее мнению, оттока покупателей не произошло, потому что большая часть населения не поехала нынешним летом в отпуск из-за падения реальных доходов. Такого же мнения придерживается и ряд опрошенных “Ъ” представителей региональных аптечных сетей. По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года доходы россиян снизились на 1,3%.

Кроме этого на продажи аптечных сетей повлияло и холодное лето 2019 года. Так, традиционно наибольший рост продаж приходится на осень в связи с наступлением плохой погоды и повышением заболеваемости, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Но в нынешнем году жаркий июнь резко сменился холодным июлем, что сказалось на здоровье покупателей и, как следствие, выручках аптек, говорит господин Шуляк.

Это подтверждается сообщениями ряда региональных отделений Роспотребнадзора. Так, в Татарстане в июле фиксировалось почти 6,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что достигало уровня эпидемиологического порога. Показатель заболеваемости в республике составлял 18,4 на 10 тыс. населения. При этом в Казани было зарегистрировано около 3,5 тыс. случаев заболевания, что составляло 28,1 на 10 тыс. населения.

Наибольший рост год к году в структуре аптечного ассортимента продемонстрировала группа препаратов для лечения заболеваний респираторной системы (прирост на 7,9% в денежном выражении), в частности, подгруппа лекарств для устранения симптомов простуды и кашля (увеличение на 17,7%). Среди них самыми востребованными были муколитик АЦЦ от немецкой Sandoz с долей 10,8%, «Доктор Мом» американской Johnson & Johnson (6,5%) и средство для устранения симптомов ОРЗ «Анвимакс» входящей в ГК «Протек» фирмы «Сотекс» (6,4%).

В целом по итогам семи месяцев 2019 года потребление лекарств через аптеки достигло 2,9 млрд упаковок, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении этот показатель составил 567,6 млрд руб.— это на 1,1% больше аналогичного периода 2018 года.

Мария Котова