Аптеки неважно себя чувствуют

Первая половина 2019 года оказалась для некоторых аптечных сетей не такой удачной, как январь-июнь 2018 года. Так, рост продаж крупнейшего в России фармацевтического ритейлера АСНА замедлился почти в шесть раз, у «Риглы» — в полтора раза. При общем замедлении роста рынка крупных сетей основные перспективы увеличения объемов продаж связаны с приобретением небольших конкурентов.

По итогам первой половины 2019 года суммарный оборот 30 крупнейших в России аптечных сетей составил 399 млрд руб., или 65% всего аптечного рынка страны. Это следует из исследования, предоставленного “Ъ” DSM Group. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий оборот 30 компаний вырос на 10%, в то время как весь аптечный рынок вырос только на 1%. Тем не менее и большинство крупных сетей продемонстрировали замедление роста продаж или даже падение. Так, оборот аптечного союза АСНА, включающего более 8,7 тыс. точек, за шесть месяцев 2019 года увеличился лишь на 8%, до 78,7 млрд руб., тогда как годом ранее рост составлял 47%. Доля союза на рынке составила 12,8% при 12% годом ранее. На запрос “Ъ” в АСНА не ответили.

Продажи сети «Ригла», в которую входят 2,6 тыс. аптек под брендами «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», увеличились на 16%, до 38,3 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2018 года ритейлер демонстрировал рост на 25%. Доля сети на рынке за год выросла с 5,5% до 6,2%. ГК «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов», более 1,2 тыс. точек) показала падение продаж на 1%, до 30,2 млрд руб., в то время как год назад ее оборот вырос на 51%. Сократилась и доля ритейлера на рынке с 5,1% до 4,9%. В «Эркафарм» заявили “Ъ”, что сравнение динамики первого полугодия 2018 года, когда было закрыто несколько крупных сделок, с аналогичным периодом нынешнего года непоказательно. В компании также отметили, что, несмотря на закрытие убыточных точек приобретенных компаний, выручка сети за отчетный период осталась на уровне прошлого года.

В августе 2018 года «Эркафарм» завершила интеграцию более 1 тыс. точек аптечной сети обанкроченной сейчас группы «Роста», работавшей под брендами «Радуга», «Первая помощь» и «Ладушка». По количеству аптек эта сеть превосходила «Эркафарм» почти в три раза. Кроме этого, в марте 2018 года коммерческий директор «Эркафарм» Армине Даниелян возглавила аптечную сеть «Самсон-фарма», а в июле того же года ее основатель Самсон Согоян официально перестал быть ее владельцем. Им стал некий Александр Ларин, который, по мнению источников “Ъ” на рынке, может быть номинальным владельцем в интересах «Эркафарм». Гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова ранее заявляла “Ъ”, что у компании есть маркетинговое партнерство с «Самсон-фармой».

Единственной из пяти крупнейших российских аптечных сетей, которой удалось улучшить показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стала «36,6» (объединяет 1,4 тыс. точек). Продажи компании в январе—июне 2019 года выросли на 3%, до 24,2 млрд руб., притом что за этот же период 2018 года было зафиксировано снижение на 15%. Увеличилась и доля сети на рынке — с 3,9% годом ранее до 4%. В итоге «36,6» удалось обогнать сеть «Имплозия» (2,5 тыс. точек). Та, в свою очередь, сократила продажи на 8%, до 22,3 млрд руб. при росте в прошлом году на 11%. Доля «Имплозии» на рынке сократилась с 4% до 3,6%. По словам коммерческого директора «36,6» Евгении Ламиной, показатели сети стали результатом стратегических и коммерческих инициатив. Так, ритейлер запустил доставку на дом парфюмерных и косметических средств, медицинской техники и других товаров, отмечают аналитики DSM.

Ухудшение показателей аптечных сетей связано со снижением роста рынка в целом, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его прогнозам, в 2019 году продажи лекарств в аптеках вырастут всего на 2–4% против 4–6% годом ранее. Эта ситуация приведет к вынужденной продаже небольших игроков крупным сетям, за счет чего те и будут продолжать наращивать долю, резюмирует господин Шуляк. В DSM считают, что наибольшее влияние на продажи аптечных сетей окажет принятие закона о дистанционной торговле лекарствами. Нынешняя редакция законопроекта предусматривает доставку фармацевтами безрецептурных лекарств с 2020 года. Такая версия устраивает большую часть фармацевтической розницы, в то время как онлайн-ритейлеры настаивают на том, что доставку должны осуществлять обычные курьеры.

Мария Котова