Газпромбанк передал Росимуществу долю в подсанкционном «Еврофинанс Моснарбанке»

Газпромбанк полностью передал Росимуществу свою долю в капитале российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка», сообщил ТАСС представитель Газпромбанка Антон Трифонов. «Пакет Газпромбанка (25% плюс одна акция) был передан в полном объеме после завершения всех необходимых корпоративных процедур, а также получения регуляторных согласований»,— сказал господин Трофимов.

Блокпакеты в «Еврофинанс Моснарбанка» (25% плюс одна акция у каждого) принадлежали ВТБ и Газпромбанку. 49,99% принадлежат венесуэльскому Fondo de Desarrollo Nacional . Банк был создан в 2009 году для финансирования совместных российско-венесуэльских проектов.

Ранее от акций «Еврофинанс Моснарбанка», внесенного в санкционный список США из-за связей с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, уже избавился ВТБ. Газпромбанк же в марте этого года продал долю в добычном СП с PDVSA — Petrozamora, и объявил о намерении передать Росимуществу свою долю акций подпавшего под американские санкции банка.

О том, как «Еврофинанс Моснарбанк» поплатился за связи с Венесуэлой, читайте в материале “Ъ” «Санкции наложились за санкции».