Суд не стал заставлять курского прокурора извиняться перед бывшим депутатом

Ленинский райсуд Курска отказал в исковых требованиях экс-депутата облдумы Игоря Астапова к прокуратуре региона, сообщил “Ъ-Черноземье” господин Астапов. Еще в статусе парламентария он подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и признании не соответствующими действительности распространенных сведений. Игоря Астапова возмутила речь облпрокурора Алексея Цуканова на заседании думы, где он просил депутатов лишить господина Астапова мандата. По данным правоохранителей, супруга парламентария в 2016 году приобрела 27 квартир на 38,2 млн руб., не отразив сумму в декларации о доходах. Алексей Цуканов заявлял в парламенте, что Игорь Астапов «якобы отчуждал квартиры с целью сокрытия расходов», в то время как квартирами распоряжалась его жена. В результате со второй попытки господин Астапов был лишен мандата.

В ходе процесса была назначена экспертиза. По ее итогам (копия есть в распоряжении “Ъ-Черноземье”), государственный судебный эксперт «Курской лаборатории судебных экспертиз Минюста России» Елена Помельникова выявила, что заявления прокурора содержат негативную информацию об Игоре Астапова, выраженную в формах «утверждения о фактах и событиях» и «мнения», а также высказывания «в форме утверждений» о фактах нарушения законодательства. При этом вопрос в части установления высказываний в форме утверждений о нарушении «моральных принципов», и сведений, который наносят вред чести, достоинству и деловой репутации, как оказалось, «выходит за пределы компетенции эксперта». По словам Игоря Астапова, он ходатайствовал о повторной экспертизе, так как Елена Помельникова допустила грубые ошибки: «Не применялась методика, утвержденная Минюстом, и меняла местами слова, конструировала новые выражения, которые прокурор не говорил». Экс-депутат рассказал, что его ходатайство было отклонено, а судья провел в совещательной комнате около пяти минут. Теперь Игорь Астапов намерен обжаловать решение. «Дух не сломлен. Дело не в мандате, а в том, что опорочены мои честь и достоинство»,– заявил он.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский депутат ждет разбора слов».

Александр Прытков