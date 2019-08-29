20 лет с косатками

Крупные размеры, яркая окраска и групповой образ жизни делают косатку одним из самых заметных морских млекопитающих Дальнего Востока России, однако численность, популяционная структура, особенности биологии и поведения этих животных в наших водах до недавнего времени оставались неизученными. Информация, собранная во времена китобойного промысла в середине ХХ века, ограничивалась в основном данными по морфологии и исследованием содержимого желудков добытых животных и оценкой общей численности косаток в дальневосточных морях. Комплексные исследования животных начались в 1999 году в рамках Дальневосточного проекта по косатке, которому в этом году исполняется 20 лет. Сначала исследования велись в Авачинском заливе Камчатки, а затем распространились на другие районы Дальнего Востока. В проекте участвуют ученые из МГУ, СПбГУ, других российских научных организаций. Работы посвящены разным аспектам биологии косаток: популяционная и социальная структура, пищевая экология, акустическая коммуникация и диалекты, генетика. За 20 лет исследований было выяснено, что в российских водах обитают две формы косаток — рыбоядная и плотоядная, описана социальная структура и диалекты рыбоядных косаток, выявлены пищевые предпочтения, оценен уровень генетической дифференциации косаток из разных регионов.