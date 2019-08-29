Оценка в цифрах

Место за 2018 год Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Численность оценщиков в компании на 31.12.2018 1 «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» Москва 985000 н.д. н.д. 2 Центр независимой экспертизы собственности Москва 266537 6,5 44 3 «Евроэксперт» Москва 247460 12,1 51 4 «НЭО Центр» Москва 229233 –24,9 12 5 ЛАИР Санкт-Петербург 167831 15,5 25 6 «Нексиа Пачоли Консалтинг» Москва 161903 –19,8 15 7 «Конти» Москва 148883 348,6 2 8 «Эверест Консалтинг» Москва 145268 0,6 17 9 «Российская оценка» Москва 143236 –9,2 27 10 «Лабриум-Консалтинг» Санкт-Петербург 118115 27,5 30 11 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 102366 18,0 7 12 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 102283 –21,6 33 13 ФБК Москва 93533 –4,1 13 14 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 90915 –23,0 24 15 Оценочная компания «Юрдис» Москва 89190 176,2 14 16 Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 87322 0,9 70 17 «Русская служба оценки» Москва 85337 33,3 11 18 «Стремление» Москва 85075 –21,1 17 19 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» Москва 83826 –7,0 11 20 «Альтхаус Консалтинг» Москва 82954 18,4 2 21 «Международный бизнес центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 77340 –7,9 20 22 «Инвест Проект» Москва 73396 3,9 28 23 Агентство «Русспромоценка» Москва 69346 1,7 18 24 «ОЗФ групп» Москва 68052 –4,2 7 25 Первая оценочная компания Москва 65738 31,9 24 26 КГ «Праймаудит» Москва 64456 125,8 2 27 Оценочная компания «Вета» Нижний Новгород 63233 39,2 7 28 Центр оценки собственности Москва 61918 16,6 27 29 Лаборатория независимой оценки «Болари» Москва 61434 11,3 11 30 Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 60129 7,9 13 31 Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 56484 –3,8 15 32 Профессиональный центр оценки и экспертиз Москва 53054 59,5 7 33 Профессиональная группа оценки Москва 50727 –17,7 16 34 Территориальное агентство оценки Самара 48170 60,2 11 35 «Сенат-Оценка» Москва 45054 25,1 4 36 «Роосконсалтгруп» Москва 44413 243,8 12 37 Южный региональный центр оценки — Веакон» Ростов-на-Дону 42780 –42,4 22 38 ИФК «Солид» Москва 38603 –50,0 11 39 «Апхилл» Москва 36695 34,3 10 40 Многопрофильный деловой центр Ульяновск 35721 22,4 10 41 «Форпост-оценка» Москва 33617 –16,0 4 42 «АйБи-Консалт» Москва 33524 37,7 12 43 «Центроконсалт» Москва 32941 43,5 2 44 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 32262 123,7 10 45 «Оценка бизнеса и консалтинг» (ОБИКС) Москва 32042 5,4 6 46 «Финансовый консультант» Москва 30214 –13,5 12 47 Петербургская оценночная компания Санкт-Петербург 30042 50,4 4 48 «Малтон» Калуга 28260 11,3 4 49 Агентство оценки «Гранд Истейт» Самара 27392 8,7 7 50 «Ко-Инвест» Москва 27060 –36,9 11 51 «Эксперт-Оценка» Уфа 26672 –22,4 14 52 «Русбизнесоценка» Москва 26530 –11,6 6 53 Ассоциация АЛКО Тюмень 26412 1,3 8 54 Городской центр оценки Санкт-Петербург 26193 26,5 11 55 Центр корпоративных решений Москва 26080 17,7 3 56 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 26050 92,7 23 57 «Мазар» Москва 24784 70,0 3 58 «Аверта Групп» Москва 24112 16,6 8 59 «Топфрейм Оценка» Москва 22797 162,3 9 60 Центр профессиональной оценки Москва 22187 –20,2 9 61 «АЯКС-Риэлт» Краснодар 21840 10,0 11 62 «Рентконтракт» Москва 21548 –42,0 6 63 «Независимые оценочные консультации» Москва 21193 –37,3 3 64 Городское бюро оценки Москва 20892 –36,9 6 65 Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 20490 12,8 7 66 Консалтинговая компания «Платинум» Уфа 19761 5,1 4 67 «Контраст» Казань 19730 141,7 7 68 Аудиторская компания «Деловой профиль» Москва 19728 20,0 13 69 Столичное агентство оценки Москва 19697 41,0 2 70 Торгово-промышленная компания ПСВ Белгород 18716 –12,2 6 71 «Элит-Оценка» Ростов-на-Дону 18447 40,9 9 72 Консалтинговая компания Карцева «Валрус» Москва 18279 –20,7 7 73 Единый центр оценки и экспертизы Москва 18223 –25,0 2 74 «Прайс» Нефтеюганск 18187 14,6 11 75 Новая оценочная компания Санкт-Петербург 17922 –2,3 6 76 Институт финансового развития бизнеса Москва 17721 54,6 2 77 «Вэлью АРКА консалтинг Санкт-Петербург 16530 68,5 5 78 «Финансовый-Консалтинг» Воронеж 15546 0,4 8 79 Информационно-консалтинговое бюро «Экспертъ» Москва 13696 31,2 6 80 «Де-Юре Реал Эстейт» Москва 13425 213,4 10 81 Центр экспертиз Москва 13315 68,5 10 82 АКГ «Инвестоценка» Воронеж 12536 51,1 9 83 «Блейз Консалтинг» Москва 12100 43,5 6 84 «Инком-Эксперт» Ижевск 11622 –2,4 2 85 «ФЕД-Консалт» Москва 11500 27,1 4 86 Экспертное бюро оценки и консалтинга Ростов-на-Дону 11399 –32,2 10 87 «Ди энд Эл Оценка» Казань 11279 –11,5 6 88 Независимая консалтинговая фирма Казань 11200 42,8 6 89 «РОСТконсалт» Москва 9887 74,0 10 90 «Экспертиза собственности» ТПП РФ Москва 8649 –9,4 6 91 Центр оценки «Выбор» Нижний Новгород 7455 –17,2 7 92 Консалтинговая компания «2Б Диалог» Москва 7353 278,3 4 93 Компания ЮПИКС Воронеж 7026 49,0 3 94 «СО-Эксперт» Тамбов 6753 –30,8 4 95 Агентство оценки «Регион» Ижевск 5636 –10,6 6 96 Региональный центр оценки Бердск 5168 –17,6 3 97 Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза» Грозный 4865 21,9 7 98 «Бизнес Диагностик» Санкт-Петербург 4394 0,9 4 99 Аналитическая группа «Золотой стандарт» Москва 3878 3,1 4 100 Первая московская оценочная компания» Москва 2433 –21,4 3