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Оценка в цифрах

Ежегодный рэнкинг крупнейших оценочных организаций и групп по итогам 2018 года

"Рейтинг оценщиков". Приложение от , стр. 4

Рэнкинг крупнейших оценочных организаций по итогам 2018 года

Место за 2018 год Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
1 «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» Москва 985000 н.д. н.д.
2 Центр независимой экспертизы собственности Москва 266537 6,5 44
3 «Евроэксперт» Москва 247460 12,1 51
4 «НЭО Центр» Москва 229233 –24,9 12
5 ЛАИР Санкт-Петербург 167831 15,5 25
6 «Нексиа Пачоли Консалтинг» Москва 161903 –19,8 15
7 «Конти» Москва 148883 348,6 2
8 «Эверест Консалтинг» Москва 145268 0,6 17
9 «Российская оценка» Москва 143236 –9,2 27
10 «Лабриум-Консалтинг» Санкт-Петербург 118115 27,5 30
11 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 102366 18,0 7
12 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 102283 –21,6 33
13 ФБК Москва 93533 –4,1 13
14 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 90915 –23,0 24
15 Оценочная компания «Юрдис» Москва 89190 176,2 14
16 Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 87322 0,9 70
17 «Русская служба оценки» Москва 85337 33,3 11
18 «Стремление» Москва 85075 –21,1 17
19 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» Москва 83826 –7,0 11
20 «Альтхаус Консалтинг» Москва 82954 18,4 2
21 «Международный бизнес центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 77340 –7,9 20
22 «Инвест Проект» Москва 73396 3,9 28
23 Агентство «Русспромоценка» Москва 69346 1,7 18
24 «ОЗФ групп» Москва 68052 –4,2 7
25 Первая оценочная компания Москва 65738 31,9 24
26 КГ «Праймаудит» Москва 64456 125,8 2
27 Оценочная компания «Вета» Нижний Новгород 63233 39,2 7
28 Центр оценки собственности Москва 61918 16,6 27
29 Лаборатория независимой оценки «Болари» Москва 61434 11,3 11
30 Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 60129 7,9 13
31 Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 56484 –3,8 15
32 Профессиональный центр оценки и экспертиз Москва 53054 59,5 7
33 Профессиональная группа оценки Москва 50727 –17,7 16
34 Территориальное агентство оценки Самара 48170 60,2 11
35 «Сенат-Оценка» Москва 45054 25,1 4
36 «Роосконсалтгруп» Москва 44413 243,8 12
37 Южный региональный центр оценки — Веакон» Ростов-на-Дону 42780 –42,4 22
38 ИФК «Солид» Москва 38603 –50,0 11
39 «Апхилл» Москва 36695 34,3 10
40 Многопрофильный деловой центр Ульяновск 35721 22,4 10
41 «Форпост-оценка» Москва 33617 –16,0 4
42 «АйБи-Консалт» Москва 33524 37,7 12
43 «Центроконсалт» Москва 32941 43,5 2
44 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 32262 123,7 10
45 «Оценка бизнеса и консалтинг» (ОБИКС) Москва 32042 5,4 6
46 «Финансовый консультант» Москва 30214 –13,5 12
47 Петербургская оценночная компания Санкт-Петербург 30042 50,4 4
48 «Малтон» Калуга 28260 11,3 4
49 Агентство оценки «Гранд Истейт» Самара 27392 8,7 7
50 «Ко-Инвест» Москва 27060 –36,9 11
51 «Эксперт-Оценка» Уфа 26672 –22,4 14
52 «Русбизнесоценка» Москва 26530 –11,6 6
53 Ассоциация АЛКО Тюмень 26412 1,3 8
54 Городской центр оценки Санкт-Петербург 26193 26,5 11
55 Центр корпоративных решений Москва 26080 17,7 3
56 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 26050 92,7 23
57 «Мазар» Москва 24784 70,0 3
58 «Аверта Групп» Москва 24112 16,6 8
59 «Топфрейм Оценка» Москва 22797 162,3 9
60 Центр профессиональной оценки Москва 22187 –20,2 9
61 «АЯКС-Риэлт» Краснодар 21840 10,0 11
62 «Рентконтракт» Москва 21548 –42,0 6
63 «Независимые оценочные консультации» Москва 21193 –37,3 3
64 Городское бюро оценки Москва 20892 –36,9 6
65 Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 20490 12,8 7
66 Консалтинговая компания «Платинум» Уфа 19761 5,1 4
67 «Контраст» Казань 19730 141,7 7
68 Аудиторская компания «Деловой профиль» Москва 19728 20,0 13
69 Столичное агентство оценки Москва 19697 41,0 2
70 Торгово-промышленная компания ПСВ Белгород 18716 –12,2 6
71 «Элит-Оценка» Ростов-на-Дону 18447 40,9 9
72 Консалтинговая компания Карцева «Валрус» Москва 18279 –20,7 7
73 Единый центр оценки и экспертизы Москва 18223 –25,0 2
74 «Прайс» Нефтеюганск 18187 14,6 11
75 Новая оценочная компания Санкт-Петербург 17922 –2,3 6
76 Институт финансового развития бизнеса Москва 17721 54,6 2
77 «Вэлью АРКА консалтинг Санкт-Петербург 16530 68,5 5
78 «Финансовый-Консалтинг» Воронеж 15546 0,4 8
79 Информационно-консалтинговое бюро «Экспертъ» Москва 13696 31,2 6
80 «Де-Юре Реал Эстейт» Москва 13425 213,4 10
81 Центр экспертиз Москва 13315 68,5 10
82 АКГ «Инвестоценка» Воронеж 12536 51,1 9
83 «Блейз Консалтинг» Москва 12100 43,5 6
84 «Инком-Эксперт» Ижевск 11622 –2,4 2
85 «ФЕД-Консалт» Москва 11500 27,1 4
86 Экспертное бюро оценки и консалтинга Ростов-на-Дону 11399 –32,2 10
87 «Ди энд Эл Оценка» Казань 11279 –11,5 6
88 Независимая консалтинговая фирма Казань 11200 42,8 6
89 «РОСТконсалт» Москва 9887 74,0 10
90 «Экспертиза собственности» ТПП РФ Москва 8649 –9,4 6
91 Центр оценки «Выбор» Нижний Новгород 7455 –17,2 7
92 Консалтинговая компания «2Б Диалог» Москва 7353 278,3 4
93 Компания ЮПИКС Воронеж 7026 49,0 3
94 «СО-Эксперт» Тамбов 6753 –30,8 4
95 Агентство оценки «Регион» Ижевск 5636 –10,6 6
96 Региональный центр оценки Бердск 5168 –17,6 3
97 Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза» Грозный 4865 21,9 7
98 «Бизнес Диагностик» Санкт-Петербург 4394 0,9 4
99 Аналитическая группа «Золотой стандарт» Москва 3878 3,1 4
100 Первая московская оценочная компания» Москва 2433 –21,4 3
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Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом. Участники ранжированы по показателю выручки от оценочной деятельности.

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) по данным участников рэнкинга.

Рэнкинг крупнейших оценочных групп по итогам 2018 года

Место за 2018 год Группа компаний Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темы роста выручки за год (%) Число компаний в группе Численность оценщиков в группе на 31.12.2018
1 SRG Москва 588652 46,2 5 37
2 Центр независимой экспертизы собственности Москва 451850 28,3 6 44
3 «Финэкспертиза» Москва 288753 2,1 7 15
4 «Евроэксперт» Москва 273520 18,5 3 51
5 «АБН-Консалт» Москва 243492 –12,0 3 19
6 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 230918 –17,1 2 24
7 Консалтинговая группа ЛАИР Санкт-Петербург 223449 33,4 4 31
8 «Нексиа Си Ай Эс» Москва 215235 –43,7 4 28
9 «Бейкер Тилли Российская оценка» Москва 186458 –9,5 2 29
10 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 183691 21,4 3 15
11 «Атлант Оценка» Москва 181918 111,5 2 13
12 НКЦ «Эталонъ» Москва 161866 –4,2 4 36
13 Москва 143354 –48,0 3 21
14 «Кроу Россия» Москва 135653 1,8 2 26
15 Первая оценочная компания Москва 115531 69,5 2 24
16 «Русская служба оценки» Москва 95928 26,0 3 15
17 «ЛЛ-Консалт» Москва 90601 9,2 3 13
18 «Альтхаус Консалтинг» Москва 87320 24,6 2 2
19 Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» Москва 86226 22,8 5 29
20 «Сенат-Оценка» Москва 81898 24,0 2 4
21 Южный региональный центр оценки — Веакон» Ростов-на-Дону 78868 –32,3 5 23
22 «Болари» Москва 65123 8,8 2 13
23 Группа компаний «Метрикс» Екатеринбург 47458 8,8 5 12
24 Многопрофильный деловой центр Ульяновск 44225 51,5 2 11
25 Независимый центр оценки и экспертиз Рязань 43007 –18,1 5 5
26 «Эксперт-Оценка» Уфа 40687 5,5 4 14
27 Ассоциация АЛКО Тюмень 39299 11,5 3 11
28 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 36825 172,4 2 23
29 «Малтон» Калуга 30920 11,4 2 6
30 «Инвестконсалт» Москва 21726 62,6 3 5
31 Консалтинговая группа «Платинум» Москва 20843 9,9 2 4
32 Центр экспертиз Москва 13315 68,5 4 10
33 Независимая консалтинговая фирма Казань 11443 42,1 2 6
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Каждый участник рэнкинга представлен группой компаний. Участники ранжированы по показателю суммарной выручки от оценочной деятельности.

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга.

Оценка недвижимого имущества

Компания / группа компаний Выручка за 2018 год (тыс. рублей) Тип участника рэнкинга
1 SRG 341 888 группа
2 «Центр независимой экспертизы собственности» 210 324 группа
3 НКЦ «Эталонъ» 129 181 группа
4 «Евроэксперт» 118 535 группа
5 «Первая оценочная компания» 115 531 группа
6 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 110 685 группа
7 «Бейкер Тилли Российская оценка» 103 652 группа
8 «НЭО Центр» 101 696 компания
9 Консалтинговая группа ЛАИР 101 199 группа
10 67 587 группа
11 «Атлант Оценка» 66 700 группа
12 «Лабриум-Консалтинг» 63 080 компания
13 «Южный региональный центр оценки — ВЕАКОН» 61 718 группа
14 «Институт проблем предпринимательства» 57 665 группа
15 «АФК-Аудит» 54 562 компания
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Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-a.ru



Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга



Оценка бизнеса и ценных бумаг

Компания / группа компаний Выручка за 2018 год (тыс. рублей) Тип участника рэнкинга
1 SRG 196 092 группа
2 «Нексиа СиАйЭс» 171 815 группа
3 «Центр независимой экспертизы собственности» 163 684 группа
4 «Евроэксперт» 123 200 группа
5 «АБН-Консалт» 108 970 группа
6 Консалтинговая группа ЛАИР 105 054 группа
7 «НЭО Центр» 104 599 компания
8 «Институт проблем предпринимательства» 90 110 группа
9 «ФинЭкспертиза» 89 513 группа
10 ФБК 87 558 компания
11 «Стремление» 72 654 компания
12 «Кроу Россия» 65 044 группа
13 «Атлант Оценка» 57 738 группа
14 «Бейкер Тилли Российская оценка» 51 975 группа
15 «Альтхаус Консалтинг» 51 420 группа
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Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-a.ru



Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга



Оценка транспорта и оборудования

Компания / группа компаний Выручка за 2018 год (тыс. рублей) Тип участника рэнкинга
1 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 53 958 группа
2 «Центр независимой экспертизы собственности» 51 232 группа
3 SRG 50 672 группа
4 «Институт проблем предпринимательства» 48 502 группа
5 29 839 группа
6 «Русская служба оценки» 22 132 группа
7 «Атлант Оценка» 18 300 группа
8 «Евроэксперт» 18 060 группа
9 Группа компаний «Метрикс» 16 869 группа
10 Консалтинговая группа «Платинум» 15 971 группа
11 «Лабриум-Консалтинг» 15 364 компания
12 ИФК «Солид» 13 995 компания
13 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» 13 718 компания
14 «ТопФрейм Оценка» 13 102 компания
15 «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» 12 061 компания
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*Представлены компании из числа участников рэнкинга крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2018 года.

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга.

Переоценка основных средств (в том числе в целях МСФО)

Компания / группа компаний Выручка за 2018 год (тыс. рублей) Тип участника рэнкинга
1 «Эверест Консалтинг» 126 553 компания
2 «Кроу Россия» 34 877 группа
3 «ФинЭкспертиза» 33 207 группа
4 «Атлант Оценка» 17 900 группа
5 «Международный бизнес-центр: консультации, инвестиции, оценка» 16 307 компания
6 «Бейкер Тилли Российская оценка» 15 427 группа
7 «Центр независимой экспертизы собственности» 14 910 компания
8 «Профессиональная группа оценки» 12 100 компания
9 «Институт проблем предпринимательства» 11 499 группа
10 «АФК-Аудит» 10 660 компания
11 «НЭО Центр» 9 376 компания
12 «Русская служба оценки» 8 197 группа
13 «ЛЛ-Консалт» 8 000 группа
14 7 287 группа
15 «Независимый центр оценки и экспертиз» 5 800 группа
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Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-a.ru

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга



Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

Компания / группа компаний Выручка за 2018 год (тыс. рублей) Тип участника рэнкинга
1 «АБН-Консалт» 64 437 группа
2 «Институт проблем предпринимательства» 23 141 группа
3 «Институт финансового развития бизнеса» 17 721 компания
4 «Нексиа СиАйЭс» 17 500 группа
5 «Атлант Оценка» 15 680 группа
6 «Эверест Консалтинг» 15 633 компания
7 Консалтинговая группа ЛАИР 13 176 компания
8 «Бейкер Тилли Российская оценка» 11 652 группа
9 Агентство «Русспромоценка» 9 360 компания
10 «Альтхаус Консалтинг» 9 140 компания
11 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» 9 010 компания
12 «Русская служба оценки» 8 205 группа
13 «Терра Докс Инвест» 6 902 компания
14 «Кроу Россия» 5 970 группа
15 «Центр независимой экспертизы собственности» 5 720 компания
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Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-a.ru



Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга



Оценка инвестиционных проектов

Компания / группа компаний Выручка за 2018 год (тыс. рублей) Тип участника рэнкинга
1 «АБН-Консалт» 52 595 группа
2 «Центр корпоративных решений» 24 041 компания
3 «Альтхаус Консалтинг» 13 990 компания
4 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» 9 600 группа
5 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» 7 941 компания
6 «Профессиональная группа оценки» 6 900 компания
7 «ОЗФ Групп» 6 754 компания
8 «Центр независимой экспертизы собственности» 5 980 компания
9 «Атлант Оценка» 5 600 группа
10 «Апхилл» 4 514 компания
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Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-a.ru



Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга



Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа по итогам 2018 года*

Место за 2018 год Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. рублей) Темпы роста выручки за год (%) Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
1 «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» Москва 985 000 н. д. н. д.
2 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 266 537 6,5 44
3 «Евроэксперт» Москва 247 460 12,1 51
4 «НЭО Центр» Москва 229 233 –24,9 12
5 «Нексиа Пачоли Консалтинг» Москва 161 903 –19,8 15
6 «Конти» Москва 148 883 348,6 2
7 «Эверест Консалтинг» Москва 145 268 0,6 17
8 «Российская оценка» Москва 143 236 –9,2 27
9 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 102 366 18 7
10 ФБК Москва 93 533 –4,1 13
11 Оценочная компания «Юрдис» Москва 89 190 176,2 14
12 «Русская служба оценки» Москва 85 337 33,3 11
13 «Стремление» Москва 85 075 –21,1 17
14 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» Москва 83 826 –7 11
15 «Альтхаус Консалтинг» Москва 82 954 18,4 2
16 «Международный бизнес-центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 77 340 –7,9 20
17 «Инвест Проект» Москва 73 396 3,9 28
18 Агентство «Русспромоценка» Москва 69 346 1,7 18
19 «ОЗФ Групп» Москва 68 052 –4,2 7
20 «Первая оценочная компания» Москва 65 738 31,9 24
21 КГ «ПраймАудит» Москва 64 456 125,8 2
22 «Центр оценки собственности» Москва 61 918 16,6 27
23 Лаборатория независимой оценки «Болари» Москва 61 434 11,3 11
24 «Профессиональный центр оценки и экспертиз» Москва 53 054 59,5 7
25 «Профессиональная группа оценки» Москва 50 727 –17,7 16
26 «Сенат-Оценка» Москва 45 054 25,1 4
27 «Росконсалтгруп» Москва 44 413 243,8 12
28 ИФК «Солид» Москва 38 603 –50 11
29 «Апхилл» Москва 36 695 34,3 10
30 «Форпост-оценка» Москва 33 617 –16 4
31 «АйБи-Консалт» Москва 33 524 37,7 12
32 «Центроконсалт» Москва 32 941 43,5 2
33 «Оценка бизнеса и консалтинг» (ОБИКС) Москва 32 042 5,4 6
34 «Финансовый консультант» Москва 30 214 –13,5 12
35 «Малтон» Калуга 28 260 11,3 4
36 «КО-Инвест» Москва 27 060 –36,9 11
37 «РусБизнесОценка» Москва 26 530 –11,6 6
38 «Центр корпоративных решений» Москва 26 080 17,7 3
39 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 26 050 92,7 23
40 «Мазар» Москва 24 784 70 3
41 «Аверта Групп» Москва 24 112 16,6 8
42 «ТопФрейм Оценка» Москва 22 797 162,3 9
43 «Центр профессиональной оценки» Москва 22 187 –20,2 9
44 «РентКонтракт» Москва 21 548 –42 6
45 «Независимые оценочные консультации» Москва 21 193 –37,3 3
46 «Городское бюро оценки» Москва 20 892 –36,9 6
47 Аудиторская компания «Деловой профиль» Москва 19 728 20 13
48 «Столичное агентство оценки» Москва 19 697 41 2
49 Торгово-промышленная компания ПСВ Белгород 18 716 –12,2 6
50 Консалтинговая компания Карцева «Валрус» Москва 18 279 –20,7 7
51 «Единый центр оценки и экспертизы» Москва 18 223 –25 2
52 «Институт финансового развития бизнеса» Москва 17 721 54,6 2
53 «Финансовый консалтинг» Воронеж 15 546 0,4 8
54 Информационно-консалтинговое бюро «ЭкспертЪ» Москва 13 696 31,2 6
55 «Де-Юре Реал Эстейт» Москва 13 425 213,4 10
56 «Центр экспертиз» Москва 13 315 68,5 10
57 АКГ «ИнвестОценка» Воронеж 12 536 51,1 9
58 «Блейз Консалтинг» Москва 12 100 43,5 6
59 «ФЕД-Консалт» Москва 11 500 27,1 4
60 «РОСТконсалт» Москва 9 887 74 10
61 «ИнвестКонсалт» Москва 9 831 –8,6 3
62 «Экспертиза собственности» ТПП РФ Москва 8 649 –9,4 6
63 Консалтинговая компания «2Б Диалог» Москва 7 353 278,3 4
64 Компания «Юпикс» Воронеж 7 026 49 3
65 «СО-Эксперт» Тамбов 6 753 –30,8 4
66 Аналитическая группа «Золотой стандарт» Москва 3 878 3,1 4
67 «Первая московская оценочная компания» Москва 2 433 –21,4 3
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Представлены компании из числа участников рэнкинга крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2018 года.

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга.

Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Северо-Западного федерального округа по итогам 2018 года*

Место за 2018 год Оценочная организация Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
1 ЛАИР Санкт-Петербург 167 831 15,5 25
2 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» Санкт-Петербург 118 115 27,5 30
3 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 102 283 -21,6 33
4 «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 90 915 -23 24
5 Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 87 322 0,9 70
6 Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 60 129 7,9 13
7 Петербургская оценочная компания Санкт-Петербург 30 042 50,4 4
8 Городской центр оценки Санкт-Петербург 26 193 26,5 11
9 Новая оценочная компания Санкт-Петербург 17 922 -2,3 6
10 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 16 530 68,5 5
11 «Бизнес Диагностик» Санкт-Петербург 4 394 0,9 4
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*Представлены компании из числа участников рэнкинга крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2018 года. Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом.

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга.

Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Приволжского федерального округа по итогам 2018 года*

Место за 2018 год Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
1 Оценочная компания «Вета» Нижний Новгород 63 233 39,2 7
2 Территориальное агентство оценки Самара 48 170 60,2 11
3 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 35 721 22,4 10
4 Агентство оценки «Гранд Истейт» Самара 27 392 8,7 7
5 «Эксперт-Оценка» Уфа 26 672 -22,4 14
6 Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 20 490 12,8 7
7 Консалтинговая компания «Платинум» Уфа 19 761 5,1 4
8 «КонТраст» Казань 19 730 141,7 7
9 «Инком-Эксперт» Ижевск 11 622 -2,4 2
10 «Ди энд Эл Оценка» Казань 11 279 -11,5 6
11 Независимая консалтинговая фирма Казань 11 200 42,8 6
12 Центр оценки «Выбор» Нижний Новгород 7 455 -17,2 7
13 Агентство оценки «Регион» Ижевск 5 636 -10,6 6
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*Представлены компании из числа участников рэнкинга крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2018 года.

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга.

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