«Наши славные пограничники уничтожили польские стражницы»

Развернувшаяся 17 сентября 1939 года военная операция, именовавшаяся в то время освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию, запечатлелась в памяти советских людей как бескровное и радостное для местных жителей занятие Красной армией территорий, в 1921 году вынужденно отданных Польше. Однако на деле эта операция была совершенно иной.

Из воспоминаний генерал-полковника Л. М. Сандалова (в сентябре 1939 года полковник Сандалов был начальником оперативного отдела штаба Белорусского фронта).

На второй неделе сентября я был послан командованием округа в Москву для получения от начальника Генерального штаба письменной директивы и устных указаний… Борис Михайлович Шапошников (начальник Генерального штаба РККА.— «История»), вручая мне документы, сказал:

— Войска округа к 15 сентября должны быть в полной готовности. Однако окончательный срок выступления будет указан особой телеграммой наркома. Построение войск должно обеспечивать наиболее выгодные условия для развертывания наступательной операции…

По возвращении в Смоленск я приступил к разработке директив армиям. И, вспоминая сейчас об этом, не могу не рассказать об одном курьезе. Когда документы были уже готовы и их оставалось лишь перепечатать на машинке, я вызвал к себе машинистку и строго предупредил ее:

— Имейте в виду, бумага, которую вы будете сейчас печатать, представляет государственную тайну. О ее содержании вы не только не имеете права делиться с кем-либо, но вообще обязаны забыть.

Машинистка оказалась особой слишком нервной.

Пробежав глазами первые строки, она побледнела и потеряла сознание.

Пока ее приводили в чувство, я сам сел за машинку и одним пальцем «отстукал» весь документ...

Из телеграммы посла Германии в СССР графа Вернера фон дер Шуленбурга в Министерство иностранных дел Германии, 16 сентября 1939 года.

Я виделся с Молотовым сегодня в 18 часов и выполнил инструкции. Молотов заявил, что военная интервенция Советского Союза произойдет, вероятно, завтра или послезавтра. Сталин в настоящее время консультируется с военными руководителями, и этим вечером он, в присутствии Молотова, укажет мне день и час советского наступления.

Молотов добавил, что… советское правительство намерено мотивировать свои действия следующим образом: Польское государство распалось и более не существует, поэтому аннулируются все соглашения, заключенные с Польшей; третьи державы могут попытаться извлечь выгоду из создавшегося хаоса; Советский Союз считает своей обязанностью вмешаться для защиты своих украинских и белорусских братьев и дать возможность этому несчастному населению трудиться спокойно.

Советское правительство намерено обнародовать сообщение в указанном духе по радио, в прессе и т. д. немедленно после того, как Красная Армия пересечет границу, и в то же время заявить об этом в официальной ноте польскому послу здесь и всем здешним дипломатическим миссиям.

Молотов согласился с тем, что планируемый советским правительством предлог содержал в себе ноту, обидную для чувств немцев, но просил, принимая во внимание сложную для советского правительства ситуацию, не позволять подобным пустякам вставать на нашем пути.

Советское правительство, к сожалению, не видело какого-либо другого предлога, поскольку до сих пор Советский Союз не беспокоился о своих меньшинствах в Польше и должен был так или иначе оправдать за границей свое теперешнее вмешательство.

В заключение Молотов срочно запросил разъяснения, что станет с Вильно. Советское правительство очень хочет избежать столкновения с Литвой и поэтому хотело бы знать, достигнута ли какая-либо договоренность с Литвой относительно района Вильно и кто, в частности, оккупирует город.

Посла Германии в СССР графа фон дер Шуленбурга (на фото — в центре в галстуке-бабочке) заранее поставили в известность о подготовке и дате внезапного для Польши наступления советских войск Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из телеграммы посла Германии в СССР графа Вернера фон дер Шуленбурга в Министерство иностранных дел Германии, 17 сентября 1939 года.

Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова принял меня в 2 часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра на всем ее протяжении от Полоцка до Каменец-Подольска.

Во избежание инцидентов Сталин спешно просит нас проследить за тем, чтобы германские самолеты начиная с сегодняшнего дня не залетали восточнее линии Белосток—Брест-Литовск—Лемберг (Львов). Советские самолеты начнут сегодня бомбардировать район восточнее Лемберга.

Я обещал сделать все, что возможно, в смысле информирования германских военно-воздушных сил, но просил, учитывая, что осталось мало времени, чтобы сегодня советские самолеты не подлетали к упомянутой линии слишком близко.

Советская комиссия прибудет в Белосток завтра, самое позднее послезавтра.

Сталин зачитал мне ноту, которая будет вручена уже этой ночью польскому послу и копия которой в течение дня будет разослана всем миссиям, а затем опубликована. В ноте дается оправдание советских действий. Зачитанный мне проект содержал три пункта, для нас неприемлемых. В ответ на мои возражения Сталин с предельной готовностью изменил текст так, что теперь нота вполне нас удовлетворяет. Сталин заявил, что вопрос о публикации германо-советского коммюнике не может быть поставлен на рассмотрение в течение ближайших двух-трех дней.

Из ноты правительства СССР чрезвычайному и полномочному послу Польши в СССР Вацлаву Гжибовскому (Grzybowski), 17 сентября 1939 года.

Господин посол,

Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства,

Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР.

Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными.

Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.

Из записи в служебном дневнике заместителя наркома иностранных дел СССР В. П. Потемкина о приеме чрезвычайного и полномочного посла Польши в СССР Вацлава Гжибовского, 17 сентября 1939 года.

Послу, поднятому нами с постели в 2 часа ночи и в явной тревоге прибывшему в Наркоминдел в 3 часа, мною была прочитана и затем передана нота т. Молотова, адресованная польскому правительству.

Посол, от волнения с трудом выговаривавший слова, заявил мне, что не может принять вручаемую ему ноту. Он отвергает оценку, даваемую нотой военному и политическому положению Польши. Посол считает, что польско-германская война только начинается и что нельзя говорить о распаде польского государства. Основные силы польской армии целы и подготовляются к решительному отпору германским армиям.

При этих условиях переход Красной Армией польской границы является ничем не вызванным нападением на республику.

Посол отказывается сообщить правительству о советской ноте, которая пытается оправдать это нападение произвольными утверждениями, будто бы Польша окончательно разбита Германией и что польское правительство более не существует.

Я возразил Гжибовскому, что он не может отказываться принять вручаемую ему ноту. Этот документ, исходящий от Правительства СССР, содержит заявления чрезвычайной важности, которые посол обязан немедленно довести до сведения своего правительства. Слишком тяжелая ответственность легла бы на посла перед его страной, если бы он уклонился от выполнения этой первейшей своей обязанности. Решается вопрос о судьбе Польши. Посол не имеет права скрыть от своей страны сообщения, содержащиеся в ноте Советского Правительства, обращенной к правительству Польской республики.

Гжибовский явно не находился, что возразить против приводимых доводов. Он попробовал было ссылаться на то, что нашу ноту следовало бы вручить польскому правительству через наше полпредство. На это я ответил, что нашего полпредства в Польше уже нет. Весь его персонал, за исключением, быть может, незначительного числа чисто технических сотрудников, уже находится в СССР.

Тогда Гжибовский заявил, что он не имеет регулярной телеграфной связи с Польшей. Два дня тому назад ему было предложено сноситься с правительством через Бухарест. Сейчас посол не уверен, что и этот путь может быть им использован.

Я осведомился у посла, где находится польский министр иностранных дел. Получив ответ, что, по-видимому, в Кременце, я предложил послу, если он пожелает, обеспечить ему немедленную передачу его телеграфных сообщений по нашим линиям до Кременца,

Гжибовский снова затвердил, что не может принять ноту, ибо это было бы несовместимо с достоинством польского правительства…

Как и было запланировано, первыми пересекли границу танки и кавалерия Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из заметок военного корреспондента Н. Петрова «С честью и славой (Из эпизодов боев с поляками на Белорусском фронте)», октябрь 1939 года.

На рассвете 17 сентября наши славные пограничники молниеносным ударом уничтожили польские стражницы на всем протяжении бывшей западной границы. Вслед за ними на территорию бывшего польского «государства» вступила героическая Красная Армия. Преодолевая сопротивление польских передовых частей, мощной лавиной двигались вперед советские танки, бронемашины, тянувшие за собой тяжелые орудия и боеприпасы; шли грузовики, быстро перебрасывавшие пехоту из одного района в другой. Вместе с ними шли автоцистерны, питавшие моторы наземных и воздушных кораблей горючим.

Эта грозная армада вселяла страх и ужас в ряды противника, радость и ликование в сердца миллионов мирных жителей Западной Белоруссии. Пламенные патриоты социалистической родины — водители боевых машин за время небывалого в мире по своей стремительности похода показали незабываемые примеры героизма, доблести и отваги. Их подвигами восхищается весь наш великий советский народ...

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 17 сентября 1939 года.

С утра 17 сентября войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии перешли границу по всей западной линии от реки Западная Двина (наша граница с Латвией) до реки Днестр (наша граница с Румынией).

Отбрасывая слабые передовые части и резервы польской армии, наши войска к вечеру 17 сентября достигли (здесь и далее названия населенных пунктов в сводках ГШ РККА даются без изменения. – «История»):

На севере — в Западной Белоруссии — м. Глубокое, ст. Парафианово, овладели железнодорожным узлом Молодечно и м. Воложин.

На Барановическом направлении частями Красной Армии форсирована река Неман и заняты м. Корелицы, м. Мир, Полонечка, железнодорожный узел Барановичи и Снов.

На юге — в Западной Украине — наши войска заняли: города Ровно, Дубно, Збараж, Тарнополь, Каломыя.

Наша авиация сбила 7 польских истребителей и вынудила к посадке 3 тяжелых бомбардировщика, экипажи которых задержаны.

Население встречает повсеместно части Красной Армии с ликованием.

Из воспоминаний Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова.

В то грозное время я командовал 52-й стрелковой дивизией, входившей в состав Белорусского Особого военного округа…

Приказ о наступлении наша дивизия получила на сутки позже других соединений Белорусского фронта. И это имело свой глубокий смысл. Мы были как бы щитом с фронта, а остальные части Белорусского фронта, начавшие наступление на сутки раньше, охватили с флангов остатки армии Пилсудского, имея задачу окружить их в Пинских болотах…

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 18 сентября 1939 года.

В течение 18 сентября войска Красной Армии продолжали отбрасывать части польской армии и к вечеру заняли:

На севере — в Западной Белоруссии — г. Свенцяны, железнодорожный узел Лида, г. Новогрудок, м. Орля (на реке Неман), города Слоним, Волковыск и ж. д. станцию Яглевичи (на ж. д. линии Минск—Брест-Литовск).

На юге — в Западной Украине — железнодорожный узел Сарны, города Луцк, Станиславов, Галич. Красне, Бучач.

Передовые колонны Красной Армии приближаются к г. Львову и Вильно.

Танковые части, занявшие Вильно (Вильнюс), несмотря на сопротивление польских частей, удерживали город до подхода кавалерии (на фото) Фото: Universal Images Group/Sovfoto/DIOMEDIA

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 19 сентября 1939 года.

В течение 19 сентября части Красной Армии продолжали теснить польские войска и к концу дня заняли:

На севере — в Западной Белоруссии после 2-х часового боя — город Вильно, м. В. Берестовица (50 километров восточнее Белостока), город Пружаны, город Кобрин (40 километров северо-восточнее Брест-Литовскa).

На юге — в Западной Украине — город Владимир-Волынский, Сокаль (на реке Буг), Броды, Бобрка, Рогатин, Долина. Кавалерийские и танковые части вступили в северо-восточную и южную окраины города Львова.

Из заметок военного корреспондента Н. Петрова «С честью и славой (Из эпизодов боев с поляками на Белорусском фронте)», октябрь 1939 года.

В бою за Вильно группа из трех танков... уничтожила целый моторизованный батальон поляков. Здесь 19 сентября в боях с отборными отрядами офицеров польской армии, жандармерии и полиции, пытавшихся удержать город в своих руках, танкисты покрыли себя неувядаемой славой. Они сражались без устали, настойчиво, до тех пор пока г. Вильно не был очищен от вражеских гнезд. И по сей день рабочие виленских предприятий рассказывают, как у Зеленого моста через реку Вилейку командир подразделения тов. Матусов и младший командир тов. Иванов на двух машинах смело вступили в бой с группой офицеров, насчитывавшей 600 штыков, два орудия и несколько пулеметов. Вместе с прибывшими к ним на подмогу командиром колонны майором Зазимко и военкомом Андриановым они оттеснили противника на северо-запад от города, обошли его расположение, разгромили всю группу и захватили в плен 225 человек. В это время на южной окраине города отважные танкисты под командованием Бабицкого и Клименко захватили у врага две пушки со снарядами, повернули их жерлами в сторону противника и открыли огонь.

30 польских снарядов разорвались в районе спешно отступавших поляков...

Сколь сокрушителен был удар советских патриотов под Вильно, показывает простое перечисление захваченных ими трофеев: 6 противотанковых орудий, 30 пулеметов, свыше 2000 винтовок, несколько воинских эшелонов со снаряжением и боеприпасами, 5 самолетов, тысячи пленных солдат и сотни офицеров. Танкисты, самостоятельно захватив большой город, удержали его до подхода кавалерии и пехоты, закрепивших победу.

Из сообщения ТАСС, 19 сентября 1939 года.

Германия, Берлин. Германское население единодушно приветствует решение советского правительства взять под защиту родственное советскому народу белорусское и украинское население Польши, оставленное на произвол судьбы бежавшим польским правительством. Берлин в эти дни принял особенно оживленный вид. На улицах около витрин и специальных щитов, где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди. Они оживленно обсуждают успешные операции Красной Армии. Продвижение частей Красной Армии обозначается на карте красными советскими флажками.

Как вспоминали участники операции, большинство, но не все жители Западной Украины и Западной Белоруссии радовались приходу Красной армии (на фото — раздача советских газет) Фото: ВикторТемин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 20 сентября 1939 года.

В течение 20 сентября части Красной Армии продолжали теснить польские войска и к концу дня заняли:

На севере — в Западной Белоруссии — гор. Гродно.

На юге — в Западной Украине — гг. Ковель и Львов.

За период от 17 по 20 сентября частями Красной Армии разоружено три пехотных польских дивизии, две кавалерийских бригады и много мелких групп польской армии.

Захвачено в плен, по далеко не полным данным, свыше 60 000 солдат и офицеров.

С полным вооружением, артиллерией и боеприпасами заняты укрепленные районы: Вильно, Барановичи, Молодечно и Сарны. Из многочисленного военного имущества пока учтено: 280 орудий и 120 самолетов.

Учет захваченных трофеев продолжается.

Из заметок военного корреспондента Н. Петрова «С честью и славой (Из эпизодов боев с поляками на Белорусском фронте)», октябрь 1939 года.

На берегах многоводного Немана в боях за Гродно водители советских машин действовали так же решительно и смело, как под Вильно, Волковыском, Белостоком. И здесь паны остервенело защищали город. Они минировали мосты через бурливую реку, построили высокие баррикады. Казалось — не пройти машинам, не промчаться коннице.

Противник сосредоточил на небольшом участке мощные огневые средства. Но ничто не устрашало наших героев. Танковая рота коммуниста Кушнера на подступах к городу в лесу уничтожила три пулеметных гнезда поляков. Командир машины Матузков, обстрелянный противотанковыми пушками и пулеметами противника, мгновенно развернулся и в несколько минут заставил врага замолчать. Метким огнем стрелков рота противника была вынуждена бросить оружие и сдаться в плен.

Десять стычек на подступах к городу свидетельствовали о готовности врага к ожесточенному сопротивлению. Офицерские банды уклонялись от открытого боя, укрывались в костелах, казармах, больших домах, в крепости. Овладеть городом, выбить противника из укрепленных гнезд было нелегко. Артиллеристам приходилось в упор уничтожать врага. Танкисты преодолевали вырытые поляками окопы, воздвигнутые баррикады. У костела произошел замечательный эпизод.

Нашей части долго не удавалось уничтожить банду офицеров и жандармов, засевших в костеле. На помощь пехотинцам подошли танки.

Один из больших наземных крейсеров отошел немного назад и, разогнавшись, протаранил тяжелую железную дверь, закрывавшую доступ в костел.

В образовавшуюся щель ворвались бойцы под командой младшего лейтенанта Блеско и уничтожили этот очаг сопротивления.

В костеле были захвачены 14 станковых пулеметов, сотни винтовок, много пленных.

На улицах города с чердаков, из подворотен банды польских офицеров забрасывали наши танки гранатами, бутылками с горящим керосином. И когда противнику удалось поджечь машину водителя Корнейчука, находчивый комсомолец быстро выбрался из узкой улички, направил свой танк в гущу деревьев. Ветки сбили пламя. Через несколько минут машина комсомольца Корнейчука возвратилась в бой невредимой.

В одних городах и селах сопротивление прекращалось при появлении первого советского танка, в других Красной армии оказывали ожесточенное сопротивление Фото: Universal Images Group/Sovfoto/DIOMEDIA

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 21 сентября 1939 года.

Части Красной Армии в течение 21 сентября закрепились на рубежах, достигнутых накануне.

Продолжая очищение занятых территорий в Западной Белоруссии и в Западной Украине от остатков польской армии к югу от линии Кобрин—Лунинец, части Красной Армии в 19 часов 21 сентября заняли город Пинск и ведут очищение от офицерских групп районов Львова и Сарны.

Из воспоминаний Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова.

Отдельные группы разгромленных войск Пилсудского, осадники (переселенные на земли Западной Украины и Западной Белоруссии граждане Польши, в основном отставные военные.— «История») и жандармерия оказывали в некоторых местах сопротивление нашим частям. Запомнились стычки с ними под Несвижем, Пинском, Кобрином, Брест-Литовском и Шацком. Под Шацком нас обстреляли из леса. Я был ранен в левую руку осколком снаряда. Упал с лошади и потерял сознание. Однако быстро очнулся. Ординарец, как умел, перевязал руку, и я продолжал руководить частями дивизии до утра.

В Минском окружном госпитале врачи сказали, что рана у меня довольно тяжелая, осколком перебиты вена и нерв.

Советская пресса иллюстрировала сообщения о продвижении войск снимками захваченных трофеев Фото: Б. Козюк / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из записки наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, председателю Совнаркома СССР В. М. Молотову и наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову, 21 сентября 1939 года.

Поступают данные о появлении в некоторых районах Западной Белоруссии, занятых частями РККА, различных бандитских групп, состоящих из офицеров, помещиков, кулаков и прочего контрреволюционного элемента.

18 сентября в 6 час. вечера в Тарнополь (Западная Украина) прибыла оперативная группа НКВД. Заняты важнейшие правительственные здания, выставлена охрана, собрано большое количество оружия и боеприпасов.

Пленных и арестованных насчитывается несколько тысяч человек. Ведется учет, сортировка и допрос их.

Солдаты и офицеры польской армии приходят группами сами и сдаются. На улицах брошено большое количество автомашин, которые нами собираются и используются.

Первая часть РККА, вошедшая в город 17 сентября вечером, разбила двери и замки тюрьмы, выпустила всех заключенных и уничтожила тюремные документы.

Часть бывших заключенных, в частности уголовников, была задержана и водворена обратно.

Имели место со стороны населения попытки расхищения складов. Попытка пресечена, выставлена охрана.

Армейского командования в городе нет, поэтому части не знают, где находится их штаб. Назначенный комендантом города майор ВЕРВИЦКИЙ не имеет в своем распоряжении ни одного человека, поэтому вопросами охраны и конвоированием пленных занимается оперативная группа НКВД.

Предложено коменданту взять в свое распоряжение какую-либо пехотную часть, проходящую через город, для наведения порядка.

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 22 сентября 1939 года.

22 сентября части Красной Армии, действующие в Западной Белоруссии, заняли гор. Белосток и крепость Брест-Литовск и приступили к очистке Августовских лесов (к северо-западу от гор. Гродно) от остатков польской армии.

В Западной Украине части Красной Армии, ведущие операции по ликвидации остатков польской армии, очистили от офицерских групп район Сарны. При ликвидации сопротивления частей польской армии в районе гор. Львова частям Красной Армии сегодня сдались шесть пехотных дивизий и два отдельных стрелковых полка во главе с генералом Лангером.

По неполным данным, за период с 17 по 21 сентября взято пленных солдат и офицеров польской армии 120 тысяч человек, захвачено 380 орудий, 1400 пулеметов.

Переговоры о демаркационной линии велись в районе боевых действий (на фото), Москве и Берлине Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 23 сентября 1939 года.

Части Красной Армии с утра 23 сентября начали движение к демаркационной линии, установленной правительствами СССР и Германии, заняли гор. Стрый и Городок и вышли на рубежи западнее Белосток, Брест-Литовск, Ковель, Владимир-Волынский, Львов.

Продолжая операции по очищению территории Западной Белоруссии и Западной Украины, части Красной Армии ликвидировали небольшие группы польских войск к северо-западу от гор. Гродно и к северо-востоку от крепости Брест-Литовск. По дополнительным сведениям, 22 сентября при ликвидации группы польских войск к юго-востоку от гор. Ковель захвачено в плен свыше 8000 солдат и офицеров, 2000 лошадей и несколько железнодорожных эшелонов с разным военным имуществом.

Из воспоминаний генерал-полковника Л. М. Сандалова.

За три-четыре дня наши войска вышли западнее рубежа Вильно—Гродно—Белосток—Кобрин. В эти дни Генеральный штаб сообщил в округ уточненную демаркационную линию между нашими и немецкими войсками. Однако на брестском направлении указанная линия оказалась нарушенной войсками немецкой группы армий «Север», во главе которой стоял генерал Бок. Моторизованный корпус этой группы под командованием генерала Гудериана переправился через Буг, захватил значительный район вокруг Бреста и стал распространяться на восток от него.

Комдив Чуйков, армия которого выдвигалась к Бресту, приказал командиру авангардной танковой бригады С. М. Кривошеину занять Брест и заставить немецкие войска отойти за Буг.

В Бресте состоялась встреча Кривошеина с Гудерианом. В ней принимал участие и сотрудник Наркоминдела. Наши представители потребовали от немецкого командования немедленно отвести все немецкие части за демаркационную линию, а подготовленное для эвакуации из Бреста в Германию военное и гражданское имущество оставить на месте. Это требование было принято.

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 24 сентября 1939 года.

В течение 24 сентября части Красной Армии, продолжая движение к демаркационной линии, заняв города Сейны, Августов и Грубешов, вышли на линию Августов—Кнышин, Бринск, Расно (40 километров северо-западнее Брест-Литовск), Пищац (20 километров юго-западнее Брест-Литовск), Любомль, Грубешов, Унув, Янув (20 километров северо-западнее Львова). К юго-западу от города Львов заняты Комарно, Дрогобыч и Борыслав.

Продолжая операции по очищению территории Западной Белоруссии и Западной Украины от остатков польской армии, части Красной Армии при ликвидации группы польских войск к юго-востоку от крепости Брест-Литовск разоружили и взяли в плен свыше 10 тысяч солдат и офицеров и в районе к югу и юго-востоку от Грубешов взяли в плен пехотный полк и части механизированной бригады.

После выхода к демаркационной линии офицеры германской и советской армий с интересом осматривали технику невероятного союзника и потенциального противника Фото: Hulton-Deutsch / Corbis via Getty Images

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 25 сентября 1939 года.

В течение 25 сентября части Красной Армии, продолжая выдвижение к демаркационной линии, заняли гор. Сувалки и Гонионда и вышли на линию Сувалки, Гонионда, Сураж, Янов (30 километров северо-западнее Брест-Литовска), Опплин, Дубвика (оба пункта на р. Буг 24–30 километров северо-восточнее и юго-восточнее Холма), Комаров, Лавриков (15 километров юго-восточнее Рава-Русска), Подгайчики (25 километров северо-восточнее Самбора), Унятыче (10 километров северо-западнее Дрогобыча), Рыбник (40 километров западнее Стрыя), Кознова (60 километров юго-западнее Стрыя).

В Западной Белоруссии и Западной Украине продолжаются операции по очищению от остатков польских войск.

Из статьи специального корреспондента ТАСС украинского писателя А. Е. Корнейчука, 25 сентября 1939 года.

По дороге из Тарнополя во Львов двигались части нашей славной Красной Армии. Я много видел парадов в Москве на Красной площади, в Киеве. Эти парады, сила и мощь Красной Армии меня глубоко волновали, но то, что я увидел по дороге от Тарнополя до Львова, меня потрясло.

Сухопутные дредноуты-гиганты, тысячи боевых машин, артиллерия всевозможных калибров... Прекрасно сказал один крестьянин: «Червона армада — ураган». Да, наша армия подобна урагану.

Польский генерал, командовавший гарнизоном во Львове, как выяснилось потом, приказал арестовать офицера, который доложил, что Красная Армия под Львовом. Такая быстрота марша наших частей не укладывалась в его голове. Он не поверил своей разведке и принял ее донесение за панику.

Дорога от Тарнополя к Львову представляла собой непрерывно движущуюся ленту боевых машин. Из Львова шли пешком тысячи польских солдат...

После окончания боевых действий работа по перемещению польских военнослужащих в лагеря военнопленных не прекращалась по обе стороны новой границы Фото: Central Press / Getty Images

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 26 сентября 1939 года.

Части Красной Армии, продолжая выдвижение к демаркационной линии, в течение 26 сентября заняли крепость Осовец, города Холм, Замостье, Рава Русска , Самбор и вышли на линию Райгородок, Осовец, Соколы (35 километров юго-западнее Белостока), Мелейчицы (25 километров юго-западнее Бельска), Бела, Холм, Замостье, Яворов, Самбор, Турка (40 километров юго-западнее Дрогобыча).

При ликвидации сопротивления остатков польских войск в Западной Белоруссии и в Западной Украине части Красной Армии разоружили и взяли в плен между Брест-Литовском и Влодава в 30-ти железнодорожных эшелонах до 25 000 чел. Кроме того, в районе южнее Кобрин взято 1000 чел., в районе Холм — 8000 чел. и 1000 лошадей и в районе Яновка (20 километров юго-западнее Холма) 2500 чел. с вооружением и разным военным имуществом.

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 27 сентября 1939 года.

В течение 27 сентября части Красной Армии, продолжая продвижение к демаркационной линии, заняли Грабово (западнее Августова 15 километров), Мазовецк, Дрогичин, Красностав, ст. Завада (западнее Замостье 10 километров), Краковец, Мосциска и ст. Санки (район истоков р. Сан).

Операции по очищению территории Западной Белоруссии и Западной Украины от остатков польских войск продолжаются.

Из оперативной сводки Генерального штаба РККА, 28 сентября 1939 года.

Части Красной Армии, продолжая продвижение к демаркационной линии, в течение 28 сентября вышли на линию: Граево, Чижев (юго-западнее Мазовецка 20 километров), Межиречье, Кренпец (юго-восточнее г. Люблина 12 километров), Щебрешин, Малодыч (северо-западнее Любачува 15 километров), Перемышль, Устржикид (юго-западнее Перемышля 40 километров).

Продолжая операции по ликвидации остатков польских войск в Западной Белоруссии и в Западной Украине, части Красной Армии разоружили и взяли в плен 5 кав. полков с 15-ю артиллерийскими орудиями в районе Крукенице и, кроме того, ликвидировали отдельные группы польских частей.

Освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию завершился совместным парадом советских и германских войск в Брест-Литовске Фото: Ullstein bild via Getty Images

Из репортажа специальных корреспондентов «Правды» Л. Железнова и Д. Руднева, 28 сентября 1939 года.

Население активно помогает красноармейцам бороться со спрятавшимися в лесах офицерскими бандами. В деревне Шклинь в амбаре свалена груда винтовок, отобранных самими крестьянами у солдат и офицеров. Крестьяне села Торговцы восстановили два моста, взорванные отступающими польскими частями. Крестьяне одного села сообщили Владимир-Волынскому временному управлению, что они обнаружили в лесу запасы горючего, авиационные бомбы и артиллерийское вооружение. До прихода красноармейцев крестьяне взяли на себя охрану найденного имущества.

На дорогах сами крестьяне вылавливают и передают властям своих бывших угнетателей. Крупный помещик Езерский пытался на автомобиле уехать в Румынию. Крестьяне пустились за ним в погоню. Около города Луцка им удалось задержать его. При обыске в машине нашли много золота.

Из статистического исследования «Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил», 2001 год.

При выполнении этой задачи формирования двух фронтов, части и подразделения пограничных войск за период с 17 по 30 сентября 1939 г. безвозвратно потеряли 1475 человек На излечении находились тысячи раненых и больных

Публикация Евгения Жирнова