Бывший тренер ГК «Кубань» Евгений Трефилов стал почетным президентом клуба

Предстоящий сезон женский гандбольный клуб «Кубань» проведет без главного тренера. Евгений Трефилов, занимавший ранее эту должность, стал почетным президентом команды. Как сообщил гендиректор клуба Сергей Вальтер, господин Трефилов является вице-президента федерации гандбола России, поэтому он не сможет совмещать эту должность с должностью главного тренера «Кубани» из-за конфликта интересов.

Сергей Вальтер уточнил, что должность почетного президента клуба является штатной. Сам Евгений Трефилов сообщил, что будет консультировать старшего тренера команды Дениса Сайфулина, присутствовать на тренировках. «Я пока сам еще не понимаю, в чем будет заключаться моя работа. Но я хочу принести пользу “Кубани”, это мой клуб, моя родина. Буду болеть за “Кубань” в каком бы качестве не был», - сказал почетный президент.

Руководить игрой женского гандбольного клуба Денис Сайфулин.

Василий Хитрых