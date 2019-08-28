Полиция проверяет обстоятельства сноса в Уфе памятника архитектуры на улице Нехаева

Отдел полиции №4 проводит проверку обстоятельств сноса на улице Нехаева, 110 в микрорайоне Нижегородка Уфы объекта культурного наследия (ОКН)— Дом жилой с мастерской. Памятник, включенный в перечень выявленных ОКН, был снесен сегодня его собственником. По информации "Ъ-Уфа", с 2016 года зданием конца XIX — начала XX века постройки владело физлицо Финат Нигматов. О сносе здания написала на своей странице в социальной сети Facebook активистка движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина.

По ее информации, сотрудники управления по госохране объектов культурного наследия пытались остановить снос, но было уже поздно.

По данным управления, оно обратилось в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Дом на Нехаева представлял собой одноэтажное кирпичное здание, стоящее на красной линии. Разрешение на его снос управление не выдавало. Закон сносить здания, признанные выявленными ОКН, запрещает.

Собственник здания, по информации управления, пояснил, что здание разрушалось и создавало угрозу окружающим, о его охранном статусе он не знал. Владелец планировал снести особняк для строительства медклиники.

Майя Иванова