«Кризис достигает новой высоты»

Британия может временно остаться без парламента из-за разногласий по «Брекситу». Правительство во главе с новым премьер-министром Борисом Джонсоном обратилось к королеве с просьбой приостановить деятельность парламента до 14 октября. Таким образом, он, скорее всего, не сможет помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза по «жесткому сценарию», пишет Sky News. Согласно плану, это произойдет 31 октября. Сам премьер-министр назвал «полной неправдой» предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом». О возможных вариантах развития событий в прямом эфире рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Какова официальная причина просьбы Бориса Джонсона приостановить работу парламента?

— Это риторический ход с его стороны, которому никто не верит. Я посмотрел очень подробно соцсети, причем не только оппозиции — тех людей, которые считают, что это просто покушение на основы британской демократии, возмутительный акт, что страна должна мобилизоваться, противостоять ему, — но и тех, кто горячо поддерживает это решение. Я уже вижу, как «пробрекситовски» настроены журналисты в средствах массовой информации, в соцсетях, ликуют и пишут, что вот именно то, на что мы надеялись, то, чего мы хотели: надо распустить этот зловредный парламент, чтобы спокойно осуществить выход из Европейского союза по тому сценарию, который мы считаем наилучшим, а именно — по самому жесткому. Остается непонятным, для кого Борис Джонсон говорит эти вещи, что это никак не связано с «Брекситом», наверное, для каких-то легковерных людей, которые, может быть, даже и не интересуются политикой.

27 августа состоялась историческая встреча лидеров и представителей различных партийных фракций, выступающих против жесткого «Брексита», и, кажется, они выработали общую тактику. Они держат в секрете детали, но смысл очевиден. Он состоит в том, чтобы попытаться в парламенте принять твердый закон, не рекомендацию, не имеющую юридической силы, а с полной юридической силой законодательный акт, который продлил бы срок выхода при условии, что Европейский союз, конечно, на это согласится, для того чтобы дать время обсудить суть происходящего, то есть сценарий, по которому «Брексит» может осуществляться — потребуются ли для этого досрочные выборы или новый референдум.

Прежде всего, парламентарии попытаются сдвинуть «красную» линию, нанесенную Борисом Джонсоном на 31 октября.

Сейчас им это будет сделать гораздо сложнее, хотя, опять же, есть оптимисты, которые говорят, мол, у нас есть несколько дней, просто надо мобилизоваться максимально, посоветоваться с юристами.

Дело в том, что там довольно запутанная юридически ситуация. Для того чтобы такой закон принять, парламенту для начала надо поставить под свой контроль повестку дня обсуждений в Палате общин, потому что она нормально определяется правительством. Но есть исключения, специальные формулы, которые позволяют парламенту нарушить эту традицию и взять, например, на один день контроль над дебатами в свои собственные руки. Тогда можно было бы быстро обсудить такой законопроект, если бы он был готов, а он, наверное, будет полностью готов и согласован с юристами, и за него проголосовать. Теоретически такой шанс еще остается, но просто все стало гораздо сложнее. Очень мало времени — только следующая неделя.

Королева решение Бориса Джонсона одобрит однозначно, потому что монарх не вмешивается в политику. Есть устоявшаяся традиция. Номинально эти так называемые пророгации, то есть временная приостановка действия парламента, происходят довольно часто. Прецеденты такие есть, и по всем эти прецедентам она всегда соглашалась с тем, что рекомендует ей премьер-министр. Она исходит из того, что она царствует, а не правит — а правит правительство во главе с премьером. Если он о чем-то просит, она это делает, не задавая вопросов, даже если она внутренне не согласна. Поэтому это произойдет. Но эта пророгация не вступит в силу немедленно. Сам Борис Джонсон, как я понимаю, просит это осуществить, начиная с 9 сентября. То есть 3 сентября могут вернуться парламентарии, и у них есть несколько дней, для того чтобы попытаться что-то сделать. Реально ли это — трудно пока сказать.

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— К чему все это может привести, если действительно такой сценарий осуществится? Некоторые эксперты говорят, что возникнет политический кризис.

— Да, это страшное обострение кризиса. Он уже давно идет, но сейчас он достигает совершенно новой высоты. Спикер парламента Джон Беркоу, находясь в отпуске далеко от британских берегов, успел послать письмо, в котором он подтверждает свою позицию, уже ранее сформулированную. Он говорил, что только через его труп пророгация осуществится, он в крайне резких выражениях говорит, что это покушение на демократию, что парламент в момент такого кризисного решения, определяющего судьбу страны на годы и десятилетия, просто обязан, как избранный законодательный орган, иметь возможность обсудить и принять соответствующее решение, внести, как он выразился, свой скромный, но, возможно, решающий вклад в то, по какому курсу страна пойдет.

И все лидеры других партий высказались крайне резко, то есть это просто то, что уже называют «холодной гражданской войной».

И есть люди, которые говорят, что если этот процесс не остановить, то «холодная» даже и в «горячую» в какой-то момент может перерасти. Тем не менее, острота ситуации, раскол в обществе, в политической элите достигает просто невероятной остроты.

Беседовала Наталья Жданова