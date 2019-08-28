На Ставрополье работника сельхозпредприятия подозревают в коммерческом подкупе

В отношении старшего скотника ООО «СП Гвардеец» Апанасенковского района Ставропольского края возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного (коммерческий подкуп).

По данным следствия, в июне этого года подозреваемый решил похитить у предприятия 60 т пшеницы. Чтобы беспрепятственно украсть зерно и скрыть это, он подкупил контролера-учетчика предприятия, ответственного за контроль уборки зерна и его вывоз, и передал ему 200 тыс. руб. Подозреваемого задержали с поличным во время передачи денег, так как контролер-учетчик заблаговременно обратился в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Дарья Голякова